Лукашенко угрожает "взять под прицел" столицы на Западе

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что он отдал военным приказ "взять под прицел" центры принятия решений в западных столицах. "Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах", - сказал Лукашенко, выступая в субботу, 2 июля, на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Беларуси.

Несмотря на то, что Россия начала военную агрессию против Украины, Москва и ее союзник Минск неоднократно пытались представить себя жертвами якобы враждебной политики Запада. По словам Лукашенко, если противники Минска посмеют нанести удар, "как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный".

Ранее на саммите НАТО в Мадриде в ответ на вторжение РФ в Украину договорились о самом масштабном усилении обороны за десятилетия. Альянс решил укрепить свой восточный фланг и увеличить силы быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих. Кроме того, на саммите Швецию и Финляндию пригласили вступить в НАТО. После этого президент России Владимир Путин объявил о своем намерении отреагировать на возможную переброску солдат НАТО в Финляндию пропорциональным размещением российских войск в регионе.

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Война в Украине и санкции Запада против Минска За пособничество в войне После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Древесина, цемент, табак ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Банкноты евро Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Программы финансирования Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Санкции США США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Оборонный, аэрокосмический и морской сектор 1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Предметы роскоши Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Швейцарские санкции Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Японское эмбарго Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Семья Лукашенко в черном списке Австралии МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Другие санкции Запада против Беларуси Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?" Автор: Анна Шторк

