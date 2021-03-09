Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о коррупции

Александр Лукашенко прокомментировал фильм-расследование "Золотое дно", который разместили на YouTube белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta (Нexta). Слова белорусского правителя приводит в субботу, 13 марта, агентство БелТА. "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - заявил он.

Лукашенко признался, что не смотрел фильм, однако при этом отметил его лживость. "Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть", - заявил он, добавив, что ему дали "просто блоками анализ". "Я… сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - отметил он.

"Калька с фильма о Путине"

Говоря о работе журналистов, белорусский правитель высказал мнение, что расследование Путило - "калька с фильма о Путине", снятого командой Алексея Навального. "Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?", спросил он, общаясь с журналистами после участия в эстафетной гонке зимнего спортивного праздника "Минская лыжня - 2021".

Как следует из фотографий БелТА и "Пула Первого", на мероприятии в спортивном комплексе "Раубичи" в качестве зрителей присутствовали несколько десятков курсантов.

Недвижимость и европейские средства

В фильме "Лукашенко. Золотое дно" перечислялись 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется белорусский правитель. Среди них назывались резиденции Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области и хутор "Вискули" в Брестской области. Как утверждает источник Nexta, на содержание государственных резиденций, которые, по мнению репортеров, Лукашенко по сути приватизировал, ежемесячно уходят "десятки миллионов долларов".

Кроме того, по версии авторов расследования, Минск использовал европейские средства не по назначению. В первом эпизоде речь шла о том, что выделяемые ЕС средства на экологические проекты могли использоваться для четырех резиденций Лукашенко, расположенных в заповедных зонах. Мужской голос, якобы принадлежащий анонимному сотруднику администрации президента Беларуси, утверждал, что из денег, выделенных на проект в русле реки Западная Двина, финансировался ремонт набережной, строительство фонтанов и реконструкция площади Победы в Витебске.

Между тем депутат Европарламента от немецких "зеленых", заместитель в комитете по контролю за бюджетом Виола фон Крамон (Viola von Cramon) уже заявила DW, что обвинения, прозвучавшие в фильме оппозиционного белорусского медиапроекта Nexta, могут вынудить Европейский Союз начать проверку финансирования проектов в Беларуси в последние годы.

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