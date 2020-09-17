Лукашенко передал часть президентских полномочий правительству и местным властям

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о передачи части президентских полномочий правительству и местным органам власти. Кабинету министров передаются касающиеся приватизации функции главы государства, сообщило в четверг, 22 июля, агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Речь идет о полномочиях по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций находящихся в государственной собственности компаний по переработке сельскохозяйственной продукции, поясняется далее. Облисполкомам и Минскому горисполкому переходят полномочия, касающиеся приватизации компаний, находящихся в собственности административно-территориальных единиц.

После президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против их результатов и беспрецедентного полицейского насилия. Страны Запада не признали результатов выборов и не считают Лукашенко легитимным президентом.

Смотрите также: