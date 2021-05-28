 Лукашенко: Москва пообещала Минску экономическую помощь | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.07.2021

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Беларусь

Лукашенко: Москва пообещала Минску экономическую помощь

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили "санкционное давление" на Беларусь. Минск не сообщил объем новой финансовой поддержки из Москвы.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото из архива)

Белорусский правитель Александр Лукашенко сообщил, что Москва пообещала Минску "экономическую помощь" на фоне санкций со стороны ЕС. Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 июля, приняли участие в пленарном заседании VIII форума регионов Беларуси и России. В связи с пандемией мероприятие проходило по видеосвязи.

По словам Лукашенко, перед заседанием у него с Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны "актуализировали" некоторые "экономические вопросы". О какого рода финансовой поддержке шла речь и каковы ее возможные объемы, белорусский правитель не уточнил. 

"Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь", - заявил он. Внимание в ходе беседы было уделено "проблематике продолжающегося санкционного давления на республику", в свою очередь констатировали в Кремле.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Брюссель, в частности, запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, штрафные меры не разрешают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для производства табачных изделий. Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Брюссель ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что Минск приостанавливает участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" - в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Реагируя на решение режима Александра Лукашенко, один из лидеров белорусской оппозиции - Светлана Тихановская - сообщила, что представители ее команды и демократических сил продолжат работать с европейскими партнерами.

Гёте-Институт и DAAD на время прекратили работу в Беларуси

Министерство иностранных дел ФРГ 30 июня заявило о приостановке работы в Беларуси Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD). Решение принято после соответствующего требования властей в Минске, говорилось в сообщении.

"Мы очень сожалеем о желании белорусского правительства и надеемся, что в будущем сможем продолжить работу в Беларуси", - подчеркнул генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт (Johannes Ebert). По его словам, организация была активна в Минске на протяжении 27 лет. Эберт напомнил, что  НПО "может свободно осуществлять свою детальность в 157 институтах по всему миру".

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  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

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    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

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    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

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  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


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