Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал?

Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.
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Евросоюз не позволит запугать себя, заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони. Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в случае расширения санкций против Беларуси.
Ситуация на польско-белорусской границе становится все более напряженной, а тон сторон - все более резким. ЕС беспомощен, а Минск и Варшава используют ситуацию в своих целях, считает Барбара Везель.