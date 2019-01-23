Lufthansa прекращает рейсы на знаменитом воздушном олдтаймере - "Тетушке Ю"

Как говорится в заявлении фонда Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung, в собственности которого находится воздушный олдтаймер Ju 52 (D-AQUI), решение о прекращении регулярных полетов на этом самолете принято из-за высоких расходов на содержание и эксплуатацию, не покрывавшихся за счет продажи билетов. До сих пор значительные средства на эти цели дополнительно выделял учредитель фонда - концерн "Люфтганза".

В данный момент машина находится в Мюнхене на ежегодном техническом обслуживании, во время которого были обнаружены проблемы подвески моторов. Запасные части необходимо заново разработать и изготовить. В будущем самолет будет подниматься в небо только по особым случаем и без пассажиров - например, для показательных полетов во время праздников или других крупных мероприятий.

Легендарная "Тетушка Ю" до сих пор выполняла по шестьсот рейсов в год и перевозила около десяти тысяч пассажиров. Ниже в двух наших репортажах - подробный рассказ об истории этого самолета, а также фотографии, сделанные во время полета над Рурской областью.

Фотогалерея: История "Тетушки Ю"

Ju 52 - летающий олдтаймер Легендарная "Тетушка Ю" (Junkers Ju 52) и самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 вместе в небе над Гамбургом. Эта историческая встреча в воздухе состоялась несколько лет назад по случаю 75-летнего юбилея гранд-дамы гражданской авиации.

Ju 52 - летающий олдтаймер Небольшой аэропорт Essen/Mülheim в Рурской области, открытый еще в 1925 году. "Тетушка Ю" с флагом авиакомпании Lufthansa ожидает своих очередных пассажиров. Ослепительное солнце и дождь меняют друг друга в этот день каждые полчаса.

Ju 52 - летающий олдтаймер В начале - об истории. В 1932-1945 годах фирма Хуго Юнкерса построила около пяти тысяч пассажирских и транспортных самолетов Ju 52. Летающие модели сейчас можно пересчитать по пальцам. Этот воздушный олдтаймер "Berlin Tempelhof" c номером D-AQUI принадлежит фонду Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung.

Ju 52 - летающий олдтаймер Самолет приобрели в 1984 году в США по инициативе технического директора "Люфтганзы" Райнхардта Абрахама (Reinhardt Abraham), подпись которого сейчас украшает фюзеляж. Концерн готовился тогда к очередному юбилею. Эта "Тетушка Ю", построенная по заказу довоенной "Люфтганзы", должна была стать почетным гостем на торжествах и, так сказать, вернуться в семью.

Ju 52 - летающий олдтаймер Она прибыла в Германию из Флориды, пролетев 8000 километров с промежуточными посадками на полуострове Лабрадор в Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии и Англии. Капитальный ремонт в техническом центре "Люфтганзы" в Гамбурге занял почти полтора года.

Ju 52 - летающий олдтаймер Проследим путь этого самолета через полмира и полвека. 6 апреля 1936 года он покинул верфь Юнкерса в Дессау с надписью "Fritz Simon" на борту. Новую пассажирскую машину назвали именем пилота, разбившегося в 1931 году, - одного из почти двухсот летчиков, бортинженеров и проводников, погибших в начальный период истории авиакомпании.

Ju 52 - летающий олдтаймер Ju 52 выпускался и использовался для самых разных целей в пассажирской и транспортной авиации. Эксперты сбились со счету, пытаясь выяснить число модификаций и комплектаций. Наш D-AQUI начинал свою небесную биографию в качестве гидроплана. Именно в таких самолетах, способных садиться на воду, нуждалась норвежская компания DNL, уже в 1936 году перекупившая его у "Люфтганзы".

Ju 52 - летающий олдтаймер В 1940 году машину вернули в Германию и назвали в честь воздушного аса Первой мировой Курта Винтгенса. В военное время самолет использовали не только на гражданских рейсах, но и для транспортировки раненых. Весной 1945 года гидроплан возвратили Норвегии, где он летал для компании SAS. В 1957 году его купил один из бывших пилотов "Люфтганзы" и оснастил колесами вместо поплавков.

Ju 52 - летающий олдтаймер В этом же году "Тетушка Ю" отправилась за океан. Правда, не своим ходом, а в качестве пассажирки на корабле, прихватив в багаже 20 тонн запчастей. Пункт назначения - столица Эквадора город Кито, расположенный на высоте 2800 метров. Отсюда этот самолет, переименованный в "Amazonas", до 1962 года летал по Южной Америке. Затем был выведен из эксплуатации и восемь лет стоял без дела.

Ju 52 - летающий олдтаймер "Тетушка Ю" - спящая красавица? В роли принца, если продолжить аналогию, выступил американский военный пилот Лестер Уивер. Он заплатил за ржавевшую историю гражданской авиации 5000 долларов и смог поставить самолет, так сказать, на крыло. Ju 52 своим ходом прибыла из Анд в американские прерии, в штат Иллинойс. В Соединенных Штатах "Iron Anni", как ее там назвали, сменила несколько владельцев.

Ju 52 - летающий олдтаймер Характерный рокот ее моторов вот уже почти 30 лет вновь раздается в небе над Германией. Она по несколько дней гостит в разных городах. Летает по Европе, навещает друзей в Америке. Ее звук похож на жужжание довольного металлического шмеля. Обычная скорость полета - 180 километров в час. Лихачи на немецких автобанах где-то внизу едут быстрее, хотя видят меньше.

Ju 52 - летающий олдтаймер Еще в Америке "Тетушку Ю" оснастили моторами Pratt&Whitney 1340, выпускавшимися с 1926 по 1960 годы: девять цилиндров каждый, по 600 лошадиных сил. Ju 52/3m - так звучит полное название модели. Первоначально Юнкерс проектировал одномоторный транспортный самолет, но позже количество двигателей увеличили до трех, в частности, в связи с новыми планами - выпускать пассажирский вариант.

Ju 52 - летающий олдтаймер Никаких автопилотов, ручное управление, традиционная навигация... Сейчас этот воздушный олдтаймер совершает в среднем четыре рейса каждый день - с мая по октябрь. С 1986 года - более 17 тысяч взлетов и посадок на 350 аэродромах Европы и Северной Америки.

Ju 52 - летающий олдтаймер За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делают это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь расписана надолго вперед. Допуск выдается после специальных курсов.

Ju 52 - летающий олдтаймер Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурит руководитель полетов.

Ju 52 - летающий олдтаймер Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.

Ju 52 - летающий олдтаймер Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.

Ju 52 - летающий олдтаймер 16 путешественников заняли места в "машине времени". На поле ее провожает техник Томас Грютьен. Билеты бронируются через секретариат фонда. Один пассажир не приехал. Освободившееся место, не раздумывая, купил кто-то из пришедших просто посмотреть на "Тетушку".

Ju 52 - летающий олдтаймер Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин, запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны. Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.

Ju 52 - летающий олдтаймер Во время экскурсии у каждого пассажира есть возможность на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана. Здесь очень шумно. Летчики общаются знаками и через внутреннюю связь. Где-то всего в полутора метрах вращается один из трех пропеллеров. Глаза разбегаются... Пилоты получают не меньше удовольствия, чем пассажиры. Или даже больше.

Ju 52 - летающий олдтаймер Первозданный полет. Такие здесь ощущения. Один из пассажиров, которому билет подарили дети к выходу на пенсию, вернувшись на место со своим старым пленочным фотоаппаратом, более подходящим к интерьеру "Тетушки Ю", чем современные цифровые камеры, когда наши взгляды встретились, сказал, что это лучше, чем Рождество, Новый год и день рождения разом... и замер, словно испугавшись, что сон пройдет.

Ju 52 - летающий олдтаймер На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.

Ju 52 - летающий олдтаймер Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляя техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге. Каждые 60 летных часов "Тетушка Ю" проходит осмотр со сменой масла и регулировкой моторов. Зимой она не летает, у механиков есть время подготовить ее к следующему сезону.

Ju 52 - летающий олдтаймер ''Тетушка Ю'' регулярно заглядывает на авиасалоны и принимает приглашения посетить другие страны. Как долго она будет бороздить небесные просторы? 75 лет - не возраст. Цель - столетний юбилей. Во всяком случае, так звучит девиз тех, кто за нее отвечает. Автор: Максим Нелюбин



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