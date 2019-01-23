Lufthansa прекращает рейсы на знаменитом воздушном олдтаймере - "Тетушке Ю"

Как говорится в заявлении фонда Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung, в собственности которого находится воздушный олдтаймер Ju 52 (D-AQUI), решение о прекращении регулярных полетов на этом самолете принято из-за высоких расходов на содержание и эксплуатацию, не покрывавшихся за счет продажи билетов. До сих пор значительные средства на эти цели дополнительно выделял учредитель фонда - концерн "Люфтганза".
В данный момент машина находится в Мюнхене на ежегодном техническом обслуживании, во время которого были обнаружены проблемы подвески моторов. Запасные части необходимо заново разработать и изготовить. В будущем самолет будет подниматься в небо только по особым случаем и без пассажиров - например, для показательных полетов во время праздников или других крупных мероприятий.
Легендарная "Тетушка Ю" до сих пор выполняла по шестьсот рейсов в год и перевозила около десяти тысяч пассажиров. Ниже в двух наших репортажах - подробный рассказ об истории этого самолета, а также фотографии, сделанные во время полета над Рурской областью.
Фотогалерея: История "Тетушки Ю"
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Легендарная "Тетушка Ю" (Junkers Ju 52) и самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 вместе в небе над Гамбургом. Эта историческая встреча в воздухе состоялась несколько лет назад по случаю 75-летнего юбилея гранд-дамы гражданской авиации.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Небольшой аэропорт Essen/Mülheim в Рурской области, открытый еще в 1925 году. "Тетушка Ю" с флагом авиакомпании Lufthansa ожидает своих очередных пассажиров. Ослепительное солнце и дождь меняют друг друга в этот день каждые полчаса.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
В начале - об истории. В 1932-1945 годах фирма Хуго Юнкерса построила около пяти тысяч пассажирских и транспортных самолетов Ju 52. Летающие модели сейчас можно пересчитать по пальцам. Этот воздушный олдтаймер "Berlin Tempelhof" c номером D-AQUI принадлежит фонду Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Самолет приобрели в 1984 году в США по инициативе технического директора "Люфтганзы" Райнхардта Абрахама (Reinhardt Abraham), подпись которого сейчас украшает фюзеляж. Концерн готовился тогда к очередному юбилею. Эта "Тетушка Ю", построенная по заказу довоенной "Люфтганзы", должна была стать почетным гостем на торжествах и, так сказать, вернуться в семью.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Она прибыла в Германию из Флориды, пролетев 8000 километров с промежуточными посадками на полуострове Лабрадор в Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии и Англии. Капитальный ремонт в техническом центре "Люфтганзы" в Гамбурге занял почти полтора года.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Проследим путь этого самолета через полмира и полвека. 6 апреля 1936 года он покинул верфь Юнкерса в Дессау с надписью "Fritz Simon" на борту. Новую пассажирскую машину назвали именем пилота, разбившегося в 1931 году, - одного из почти двухсот летчиков, бортинженеров и проводников, погибших в начальный период истории авиакомпании.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Ju 52 выпускался и использовался для самых разных целей в пассажирской и транспортной авиации. Эксперты сбились со счету, пытаясь выяснить число модификаций и комплектаций. Наш D-AQUI начинал свою небесную биографию в качестве гидроплана. Именно в таких самолетах, способных садиться на воду, нуждалась норвежская компания DNL, уже в 1936 году перекупившая его у "Люфтганзы".
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Ju 52 - летающий олдтаймер
В 1940 году машину вернули в Германию и назвали в честь воздушного аса Первой мировой Курта Винтгенса. В военное время самолет использовали не только на гражданских рейсах, но и для транспортировки раненых. Весной 1945 года гидроплан возвратили Норвегии, где он летал для компании SAS. В 1957 году его купил один из бывших пилотов "Люфтганзы" и оснастил колесами вместо поплавков.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
В этом же году "Тетушка Ю" отправилась за океан. Правда, не своим ходом, а в качестве пассажирки на корабле, прихватив в багаже 20 тонн запчастей. Пункт назначения - столица Эквадора город Кито, расположенный на высоте 2800 метров. Отсюда этот самолет, переименованный в "Amazonas", до 1962 года летал по Южной Америке. Затем был выведен из эксплуатации и восемь лет стоял без дела.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
"Тетушка Ю" - спящая красавица? В роли принца, если продолжить аналогию, выступил американский военный пилот Лестер Уивер. Он заплатил за ржавевшую историю гражданской авиации 5000 долларов и смог поставить самолет, так сказать, на крыло. Ju 52 своим ходом прибыла из Анд в американские прерии, в штат Иллинойс. В Соединенных Штатах "Iron Anni", как ее там назвали, сменила несколько владельцев.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Характерный рокот ее моторов вот уже почти 30 лет вновь раздается в небе над Германией. Она по несколько дней гостит в разных городах. Летает по Европе, навещает друзей в Америке. Ее звук похож на жужжание довольного металлического шмеля. Обычная скорость полета - 180 километров в час. Лихачи на немецких автобанах где-то внизу едут быстрее, хотя видят меньше.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Еще в Америке "Тетушку Ю" оснастили моторами Pratt&Whitney 1340, выпускавшимися с 1926 по 1960 годы: девять цилиндров каждый, по 600 лошадиных сил. Ju 52/3m - так звучит полное название модели. Первоначально Юнкерс проектировал одномоторный транспортный самолет, но позже количество двигателей увеличили до трех, в частности, в связи с новыми планами - выпускать пассажирский вариант.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Никаких автопилотов, ручное управление, традиционная навигация... Сейчас этот воздушный олдтаймер совершает в среднем четыре рейса каждый день - с мая по октябрь. С 1986 года - более 17 тысяч взлетов и посадок на 350 аэродромах Европы и Северной Америки.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делают это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь расписана надолго вперед. Допуск выдается после специальных курсов.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурит руководитель полетов.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
16 путешественников заняли места в "машине времени". На поле ее провожает техник Томас Грютьен. Билеты бронируются через секретариат фонда. Один пассажир не приехал. Освободившееся место, не раздумывая, купил кто-то из пришедших просто посмотреть на "Тетушку".
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин, запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны. Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Во время экскурсии у каждого пассажира есть возможность на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана. Здесь очень шумно. Летчики общаются знаками и через внутреннюю связь. Где-то всего в полутора метрах вращается один из трех пропеллеров. Глаза разбегаются... Пилоты получают не меньше удовольствия, чем пассажиры. Или даже больше.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Первозданный полет. Такие здесь ощущения. Один из пассажиров, которому билет подарили дети к выходу на пенсию, вернувшись на место со своим старым пленочным фотоаппаратом, более подходящим к интерьеру "Тетушки Ю", чем современные цифровые камеры, когда наши взгляды встретились, сказал, что это лучше, чем Рождество, Новый год и день рождения разом... и замер, словно испугавшись, что сон пройдет.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляя техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге. Каждые 60 летных часов "Тетушка Ю" проходит осмотр со сменой масла и регулировкой моторов. Зимой она не летает, у механиков есть время подготовить ее к следующему сезону.
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Ju 52 - летающий олдтаймер
''Тетушка Ю'' регулярно заглядывает на авиасалоны и принимает приглашения посетить другие страны. Как долго она будет бороздить небесные просторы? 75 лет - не возраст. Цель - столетний юбилей. Во всяком случае, так звучит девиз тех, кто за нее отвечает.
Автор: Максим Нелюбин
Смотрите также:
Под крылом самолета - Рурская область
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Рурская область с высоты птичьего полета
Повод для знакомства
"Тетушка Ю" - воздушный олдтаймер Junkers Ju 52 с бортовым номером D-AQUI. Первый раз довелось увидеть ее лет десять назад в небе над Кельном. Она пролетала около собора. Просто какой-то старый самолет неспешно "катает" туристов? Не просто старый, а исторический - своего рода машина времени. Наконец-то пришло время оказаться на ее борту: для экскурсии над Рурской областью.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Что было
Построенная в 1936 году машина летала на трех континентах и четверть века назад вернулась в Германию из Флориды. Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung реставрировал ее, с тех пор она выполняет обязанности всеобщей любимицы. С ее историей мы познакомились в предыдущем репортаже. Во второй части - насладимся ландшафтами и ощущением первозданного полета.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Узнавание
Даже для пассажира, много раз бывавшего в Рурской области, проехавшего почти сто километров на велосипеде по ее самому загруженному… автобану, стоявшего на этой скоростной магистрали в велосипедных (!) пробках, с высоты открываются новые перспективы. Хорошо знакомые места предстают в еще большей красе, а белые пятна на личной карте требуют быть закрашенными в самое ближайшее время.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Мюнгстенерский мост
Одно из белых пятен на ярко-зеленом фоне обозначилось вскоре после взлета с аэродрома Essen/Mülheim. Где-то вдали привычно дымили трубы металлургических предприятий Дуйсбурга, а под нами проплывал какой-то ажурный арочный мост… "Müng-ste-ner Brü-cke, - отчетливо, по слогам, подчеркнув "G", произнес сидевший напротив знаток местности, сверившись с навигационной системой в телефоне.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Самый высокий железнодорожный мост Германии
Мол, не "Мюнстерский"… Точно, город Münster - без G и с другим окончанием - находится в Вестфалии, а не в Рурской области. Müngstener Brücke - железнодорожный мост 1897 года через ущелье реки Вуппер у Золингена, всемирно известного своими ножами. Изначально их производили здесь с помощью водяных мельниц, приводивших в движение шлифовальные камни. К этому мосту надо обязательно съездить.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Общественный транспорт
Вуппер до Вупперталя доведет. Главная достопримечательность этого города с высоты птичьего полета похожа на гигантскую стальную сороконожку - такую большую, что вряд ли какая-то птица осмелится ее склевать. Город зажат в узкой долине, места мало, поэтому здесь вместо трамвайных путей решили построить такую подвесную монорельсовую дорогу - над рекой. Однажды из ее вагона выпала слониха...
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Рурская область с высоты птичьего полета
Я иду всех вас искать
Полет над Рурской областью напоминал не то игру в прятки, не то в поддавки: хотелось поймать камерой как можно больше старых знакомых - участников этой топографической игры, а сами участники совсем не прятались. Нарушая незыблемые принципы своей достопримечательной недвижимости, они словно гнались за неспешной тенью "Тетушки Ю", упрашивая команду и пассажиров непременно их застукать.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Транспортные артерии
Вот, например, в центре - автобан А40. Летом 2010 года в рамках проекта "Рурская область - Культурная столица Европы" его на целое воскресенье закрыли для машин. С одной стороны соорудили 60-километровый стол для самодеятельных пикников, другую оставили для велосипедистов и скейтеров. Потрясающий успех! Более трех миллионов участников. Справа - канал Рейн-Херне, слева - железная дорога.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Не берег Лазурный
Имидж у Рурской области - прокопченный и покрытый угольной и рудной пылью. Эпицентр индустриализации Германии, кузница оружейной промышленности "третьего рейха" и один из столпов послевоенного экономического чуда… Большинство шахт и металлургических предприятий давно закрыты. Некоторым присвоен статус индустриальных памятников. Регион небезуспешно переживает реструктуризацию.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Рурские ландшафты
Трудно поверить, но несколько десятилетий назад небо здесь было коричневым, а ландшафты темнели отвалами отработанной породы и горами угля. Рурская область казалась гигантским человеческо-механическим муравейником, в котором от шахты до шахты было рукой подать, один город до сих пор переходит в другой, третий... Сейчас она остается самым густонаселенным регионом Германии и пятым - в Европе.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Озеро с необитаемым крокодилом
На месте бывших карьеров давно уже образовались многочисленные водоемы - для рыбалки и культурного отдыха. Конечно, до финских красот далеко, но Рурскую область вполне можно назвать землей сотен озер - экскаваторных (Baggersee), как говорят немцы. Некоторые даже могут похвастаться собственными островами, например, этим, похожим на зеленого крокодила. Правда, поймать его можно только с воздуха.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Дома и тюрьмы
Стадионы, торговые центры, церкви, ратуши, школы и детские сады, кладбища - инфраструктура городских ландшафтов. От тюрьмы и от сумы не зарекайся... Конечно, не достопримечательность, но что построили, то построили: высокий забор, двор с автобусами для перевозки заключенных, площадка для прогулок… Образцово-показательная тюрьма. В любом случае, с высоты в несколько сотен метров.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Заповедники Рурской области
Где промышленность, там и промышленники с предпринимателями. Они предпочитали и предпочитают строить виллы и покупать недвижимость вне шумных городов, а в местах более спокойных, каких в Рурской области достаточно. В список населенных пунктов с самой большой плотностью миллионеров в Германии входит городок Мюльхайм-на-Руре, из которого мы отправились в полет, куда и вернемся.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Так делают облака
В репортаже о шахте "Цольферайн" в Эссене, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали о вымирающей профессии "создателя облаков" - Wolkenmacher. Да, не много в Рурской области осталось комбинатов по производству кокса, но, как видим, некоторые все-таки действуют. Облака поднимаются над ними, когда раскаленный кокс опрокидывают в бассейны с водой, чтобы погасить.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Комбинат ''Kokerei Prosper'' в Ботропе
В 2010 году в мире было произведено 608 миллионов тонн кокса. На Германию из них пришлось всего около восьми миллионов, хотя в последние годы спрос на такой уголь, необходимый для сталелитейной промышленности, устойчиво растет. Для сравнения. "В 1892 году в Германии действовало около 15 700 коксовых печей с годовым объемом производства, равным примерно 7,7 миллиона тонн". Цитата из энциклопедии.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Новое лицо со старыми чертами
Мы уже над Оберхаузеном. Этот уголок Рурской области лет 30 назад выглядел, как на предыдущих кадрах: сталелитейные комбинаты, прокатные станы, коксовые печи. Выделявшийся в процессе коксования горючий газ накапливали в таких огромных газгольдерах. В Оберхаузене его сохранили, превратив в самый высокий выставочный зал Европы, а рядом отстроили гигантский торгово-развлекательный центр.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Дюссельдорф Интернешнл
Из динамиков, с трудом перебивая рокот моторов, раздался радостный голос капитана. Командир корабля сообщил, что выдалось подходящее окно, и диспетчеры Дюссельдорфа дали добро на пролет над взлетно-посадочной полосой этого аэропорта, одного из крупнейших в Германии. Своего рода добавка, дополнительный аттракцион. Дюссельдорф находится уже не в Рурской области, но тесно связан с этим регионом.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Показательный пролет
Если смотреть из окна глазами пассажира, привыкшего к скоростям современных самолетов, все происходит, как в замедленном кино, но с хорошо знакомыми декорациями. Потихоньку снижаемся, неспешно делаем полукруг, как бы заходим на посадку, спокойно проходим над полосой и плавно, начав подъем, поворачиваем направо... Третий по количеству пассажиров аэропорт Германии ведет свою историю с 1927 года.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Туманный Рейн
Батюшка Рейн показал себя с туманной стороны. От Дюссельдорфа - назад в Рурскую область, к одному из крупнейших ее промышленных центров - Дуйсбургу. Ориентир - трубы металлургических комбинатов. Там, где Рур впадает в Рейн, находится самый большой по территории речной порт в мире - ворота Рурской области. Трудно представить себе, сколько миллионов тонн угля, руды, стали через него прошло.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Минута молчания
В 2010 году в городе произошла трагедия, в результате которой погиб 21 человек, более пятисот получили ранения. Случилось это в результате давки, возникшей во время проведения "Парада любви" (Loveparade). Этот промышленный пустырь недалеко от вокзала Дуйсбурга часто показывали в телевизионных передачах, как раз с такой перспективы.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Вилла на холме
Заходим на посадку к аэродрому, с которого начался полет. Последний город на маршруте - Эссен с его высотными офисными зданиями, в которых расположены правления концернов, действующих в Рурской области. Эссен - ее неофициальная столица. Незадолго до приземления на пару мгновений в зелени одного из холмов промелькнула знаменитая Villa Hügel - резиденция династии Круппов. "Hügel" и есть "холм"…
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Рурская область с высоты птичьего полета
Час в сравнении
На современном пассажирском самолете за час можно пролететь всю Германию, да и в сопредельные государства заглянуть. "Тетушка Ю" за это время проделывает около 180 километров. До мировой войны во флоте немецкой компании Lufthansa их насчитывалось около восьмидесяти. Уже тогда, например, существовал своего рода бизнес-класс, оборудованный печатными машинками, можно было отправлять телеграммы…
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Рурская область с высоты птичьего полета
Впечатлениям - время, полету - час
Этим аэродромом, открытым в 1925 году, пользовались Круппы, другие промышленники, их гости, в том числе партийные бонзы "третьего рейха", посещавшие Рурскую область. Первый полет состоялся в 1919 году. Это был один из первых аэродромов Европы с бетонированной полосой. В 1937 году обслужил 15 тысяч пассажиров. Садились здесь и дирижабли Цеппелина… Историческое место. Исторический полет.
Автор: Максим Нелюбин