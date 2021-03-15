Лондон ввел санкции в отношении главы МИД Сирии

Великобритания объявила о новом пакете адресных санкций в отношении близких союзников президента Сирии Башара Асада, включая сирийского министра иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсала Микдада. Соответствующее заявление главы британского МИД Доминика Рааба обнародовано в понедельник, 15 марта.

Всего в новом перечне - шесть фигурантов, включая советника Асада по СМИ Люну аш-Шибля, финансиста Яссара Ибрагима, бизнесмена и владельца компания Qatirji Company Мухаммеда аль-Катирджи, командующего Национальной гвардией генерал-майора Малика Алью и командующего 5-м корпусом сирийской армии Зайда Салаха.

По оценкам Лондона, данный список - четкий сигнал, что его фигуранты должны быть привлечены к ответственности на международном уровне.

Десятилетие с начала гражданской войны в Сирии

"Великобритания настаивает на том, чтобы режим вступил в переговоры под руководством ООН и предоставил гуманитарный доступ после десятилетия насилия", - говорится в заявлении, посвященном конфликту, начавшемуся ровно десять лет назад, в марте 2011 года.

Новые ограничительные меры - первый случай применения "автономного санкционного режима Великобритании" после выхода Лондона из состава ЕС.

В отношении фигурантов списка вводится запрет на их въезд в ЕС, их активы в Евросоюзе замораживаются.

Совместное заявление глав МИД

Ранее главы МИД Германии, США, Италии, Франции и Великобритании Хайко Мас (Heiko Maas), Энтони Блинкен, Луиджи ди Майо, Жан-Ив ле Дриан и Доминик Рааб выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что "не оставят сирийский народ".

"Наши страны обязуются активизировать усилия по поиску мирного решения, обеспечивающего защиту прав и будущее процветание всех сирийцев, на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств приветствуют усилия судов отдельных стран по расследованию преступлений, совершенных в Сирии "в рамках их юрисдикции".

Ранее Германия стала первой страной в мире, которая в соответствии с международным правом в феврале вынесла приговор экс-сотруднику сирийской военной разведки. Суд признал тот факт, что правительство Сирии совершает преступления против человечности, а режим Башара Асада систематически атакует гражданское население собственной страны, используя похищения, пытки и убийства.

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