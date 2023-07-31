Лондон ввел санкции против судей процесса над Кара-Мурзой

Под новые ограничения Великобритании попали 6 человек - прокуроры, судьи и эксперт. Им запретили въезжать в Великобританию и иметь активы на территории страны.

Великобритания внесла в санкционные списки шесть российских граждан, среди них - прокуроры Генпрокуратуры РФ, говорится в опубликованном в понедельник, 31 июля, документе на сайте британского правительства .

Под санкции попали прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также эксперт Данила Михеев. Им запретили въезжать в Великобританию и иметь активы на территории страны. По данным Лондона, все эти лица имеют отношение к судебным разбирательствам в отношении оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Ранее в тот же день Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет колонии строгого режима. Заседание суда прошло в закрытом режиме, журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения. Оппозиционный российский политик был арестован в апреле 2022 года. Первоначально ему вменяли в вину распространение фейков о российской армии. Затем добавилось обвинение о госизмене.

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