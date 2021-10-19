Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима!

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.
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