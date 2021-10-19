 Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.10.2021

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Россия

Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима!

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: герои Винни-Пуха Пятачок и Кролик (оба в медицинских масках) пытаются не выпустить Винни-Пуха из норы: Винни, сиди в норе до окончания локдауна!.

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Anbei ist die Karikatur von Sergey Elkin, ich bitte Euch sie ins CMS zu stellen. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Coronavirus, Covid-19, Russland, dritte Welle Jahr/Ort: Moskau, 31.03.2021 via Irina Schöll

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