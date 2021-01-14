Любовь Соболь встретилась с волонтерами своего предвыборного штаба

В московском отделении штаба Алексея Навального в субботу, 10 апреля, прошла встреча юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и около 80 волонтеров ее предвыборной кампании в Госдуму. Это первое публичное мероприятие, которое Соболь смогла посетить с января. До того как ей сменили меру пресечения на запрет определенных действий, оппозиционерка находилась под домашним арестом по "санитарному" уголовному делу. Кроме того, она продолжает находиться в статусе обвиняемой по другому, "квартирному делу". Соболь обвиняют в том, что 21 декабря 2020 года она с применением насилия проникла в квартиру, где мог находиться Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ, который по версии Навального, был участником отравления оппозиционера).
В ближайшие месяцы штаб Соболь сосредоточится на поквартирных обходах и уличной агитации.
Подписи, необходимые для выдвижения Соболь на думских выборах в Центральном административном округе Москвы, ее штаб собирает с ноября 2020 года. Цель - собрать больше 15 тысяч верифицированных подписей. Для этого в апреле и мае штаб сосредоточится на поквартирных обходах и уличной агитации.
От "Яблока" ответа нет
Однако пока неизвестно, от какой партии будет выдвигаться кандидатка. По словам Соболь, партия "Яблоко" пока не дала официального ответа по поводу ее выдвижения. "Видимо, ждут, что я сама откажусь. Каких-то надежд по поводу этой партии я не питаю", - сказала юрист ФБК.
На вопрос одного из волонтеров, чем будет заниматься штаб, если Любовь Соболь не зарегистрируют на выборах, кандидатка ответила, что предугадать заранее все сценарии предвыборной кампании она не может: "В 2019 году никто не ожидал, что Москва выйдет на протесты за право кандидата в Мосгордуму. Сейчас тоже никто не может предусмотреть все сценарии. Не нужно ориентироваться на то, разрешат нам участвовать в выборах или нет. Понятно, что меня, мягко говоря, не хотят видеть в депутатах. Но давайте не сдаваться без боя".
Тем не менее Соболь уверена, что повторения "белорусского сценария", когда на выборы допустили Светлану Тихановскую, в России ждать не стоит. Но она не исключила применение властями силы против несогласных с результатами выбор. "Повторится ли "белорусский сценарий" в том виде, что людей бьют? Думаю да, мы к этому идем. Посмотрите хотя бы на то, что было в Сахарово", - сказала она. В спецприемник в Сахарово после зимних протестов в поддержку Алексея Навального было направлено более восьмисот человек; арестованные содержались там в бесчеловечных условиях.
Смотрите также:
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Старт от памятника Маяковскому
Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Самая массовая точка - у Пушкина
По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Многочисленные плакаты с протестными лозунгами
Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Тысячи возмущенных граждан
Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Воздушные шары
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Не только молодежь
В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
"Не мешайте проходу других граждан"
На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Ни шагу с тротуара
Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
Соратники Немцова
Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".
-
"Забастовка избирателей" в Москве: как это было
На митинг как на праздник
28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".
Автор: Евлалия Самедова, Москва