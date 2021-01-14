 Любовь Соболь встретилась с волонтерами своего предвыборного штаба | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.04.2021

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Россия

Любовь Соболь встретилась с волонтерами своего предвыборного штаба

Впервые после отмены домашнего ареста юрист ФБК Любовь Соболь устроила публичную встречу в Москве со своими сторонниками.

Любовь Соболь на встрече с волонтерами своего предвыборного штаба

Любовь Соболь на встрече с волонтерами своего штаба

В московском отделении штаба Алексея Навального в субботу, 10 апреля, прошла встреча юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и около 80 волонтеров ее предвыборной кампании в Госдуму. Это первое публичное мероприятие, которое Соболь смогла посетить с января. До того как ей сменили меру пресечения на запрет определенных действий, оппозиционерка находилась под домашним арестом по "санитарному" уголовному делу. Кроме того, она продолжает находиться в статусе обвиняемой по другому, "квартирному делу". Соболь обвиняют в том, что 21 декабря 2020 года она с применением насилия проникла в квартиру, где мог находиться Константин Кудрявцев (сотрудник ФСБ, который по версии Навального, был участником отравления оппозиционера).

От какой партии будет выдвигаться Любовь Соболь, пока неизвестно

В ближайшие месяцы штаб Соболь сосредоточится на поквартирных обходах и уличной агитации.

Подписи, необходимые для выдвижения Соболь на думских выборах в Центральном административном округе Москвы, ее штаб собирает с ноября 2020 года. Цель - собрать больше 15 тысяч верифицированных подписей. Для этого в апреле и мае штаб сосредоточится на поквартирных обходах и уличной агитации.

От "Яблока" ответа нет

Однако пока неизвестно, от какой партии будет выдвигаться кандидатка. По словам Соболь, партия "Яблоко" пока не дала официального ответа по поводу ее выдвижения. "Видимо, ждут, что я сама откажусь. Каких-то надежд по поводу этой партии я не питаю", - сказала юрист ФБК.

На вопрос одного из волонтеров, чем будет заниматься штаб, если Любовь Соболь не зарегистрируют на выборах, кандидатка ответила, что предугадать заранее все сценарии предвыборной кампании она не может: "В 2019 году никто не ожидал, что Москва выйдет на протесты за право кандидата в Мосгордуму. Сейчас тоже никто не может предусмотреть все сценарии. Не нужно ориентироваться на то, разрешат нам участвовать в выборах или нет. Понятно, что меня, мягко говоря, не хотят видеть в депутатах. Но давайте не сдаваться без боя".

Тем не менее Соболь уверена, что повторения "белорусского сценария", когда на выборы допустили Светлану Тихановскую, в России ждать не стоит. Но она не исключила применение властями силы против несогласных с результатами выбор. "Повторится ли "белорусский сценарий" в том виде, что людей бьют? Думаю да, мы к этому идем. Посмотрите хотя бы на то, что было в Сахарово", - сказала она. В спецприемник в Сахарово после зимних протестов в поддержку Алексея Навального было направлено более восьмисот человек; арестованные содержались там в бесчеловечных условиях.

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    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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