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Билборд с изображением командующего Ливийской национальной армией генерала Хафтара
Билборд с изображением командующего Ливийской национальной армией генерала Хафтара (фото из архива)Фото: Getty Images/AFP/A. Doma
ПолитикаЛивия

Ливийский генерал заявил об обнаружении пропавшего урана

Александр Дельфинов
21 мин. назад

Контейнеры с ядерным материалом локализированы в пяти километрах от того места, где должны были находиться, сообщил генерал Халед аль-Махджуб из Ливийской национальной армии.

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Пропавший в Ливии урановый порошок обнаружен на юге страны в пяти километрах от того места, где должен был находиться, заявил в четверг, 16 марта, генерал Халед аль-Махджуб из Ливийской национальной армии (ЛНА). На своей странице в Facebook он опубликовал видео, на котором одетый в военную униформу человек показывает 18 синих контейнеров, где должен содержаться ядерный материал.

По утверждению аль-Махджуба, емкости с ураном могли похитить боевики из соседней страны Чад, предположив, что это оружие. "Ситуация под контролем и МАГАТЭ проинформировано", - подчеркнул генерал ЛНА.

МАГАТЭ: В Ливии пропали 2,5 тонны урана

Вечером накануне о пропаже ядерного материала, известного как "желтый кек", заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, из поля зрения в Ливии исчезли две с половиной тонны урана. Гросси разослал письменное уведомление об инциденте всем странам-членам.

"Желтый кек" - это осадок солей урана в виде порошка, имеющего желтый цвет, он получается в результате одного из способов добычи урана. В переработанном виде он может стать топливом для АЭС, при условии большего обогащения может быть использован для создания ядерного оружия.

Гражданский конфликт в Ливии

Находясь под властью Муаммара Каддафи, Ливия в течение некоторого времени имела свою программу разработки ядерного оружия, но отказалась от нее в 2003 году, напоминает агентство AFP. Каддафи, бессменно находившийся у власти с 1969 года, был свергнут в 2011 году и убит восставшими при попытке бежать. С тех пор Ливия находится в состоянии гражданского конфликта.

Самопровозглашенная Ливийская национальная армия контролировала значительную часть территории Ливии, когда в 2019 году ее главнокомандующий, экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где находилось международно признанное Правительство национального согласия (ПНС), под контролем которого была лишь небольшая часть страны.

Хафтара в той или иной форме поддерживали Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, а правительство в Триполи - Турция. В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

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