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Министерство иностранных дел Литвы Фото: Lithuanian Wikipedia
КонфликтыРоссия

Литва высылает временного поверенного в делах России

Анна Неверова
1 ч. назад

Сергея Рябоконя объявили персоной нон-грата. Ему дали пять дней на то, чтобы покинуть страну.

https://www.dw.com/ru/litva-vysylaet-vremennogo-poverennogo-v-delah-rossii/a-63321594

Литва объявила о высылке временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. В понедельник, 3 октября, дипломата вызвали в МИД республики и вручили ноту об объявлении его персоной нон-грата, говорится в заявлении на сайте литовского МИДа. Рябоконю дали пять дней на то, чтобы покинуть страну.

"Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях", - пояснили в МИДе. В российском министерстве иностранных дел заявили, что РФ ответит на высылку временного поверенного в делах РФ.

МИД Литвы также выразил протест против решения президента РФ Владимира Путина "о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых были временно оккупированы Россией". 

В странах Европы вызвали в МИД российских послов

Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в ФРГ Сергея Нечаева. Как сообщало агентство dpa, таким образом правительство Германии отреагировало на дальнейшую эскалацию войны России в Украине и аннексию четырех украинских регионов.

Российских послов также вызвали министерства иностранных дел ряда других стран. Решение об этом было принято, в частности, МИД Италии, Бельгии, Великобритании, Швеции и Нидерландов.

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