Литва высылает временного поверенного в делах России

Литва объявила о высылке временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. В понедельник, 3 октября, дипломата вызвали в МИД республики и вручили ноту об объявлении его персоной нон-грата, говорится в заявлении на сайте литовского МИДа. Рябоконю дали пять дней на то, чтобы покинуть страну.
"Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях", - пояснили в МИДе. В российском министерстве иностранных дел заявили, что РФ ответит на высылку временного поверенного в делах РФ.
МИД Литвы также выразил протест против решения президента РФ Владимира Путина "о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых были временно оккупированы Россией".