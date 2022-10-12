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Флаги стран-членов НАТО перед офисом альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО перед офисом альянса в БрюсселеФото: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Литва поддерживает вступление Украины в НАТО

Анна Мельникова
28 мин. назад

В Минобороны Литвы уверены, что вместе с Украиной НАТО сможет эффективно противостоять российской агрессии.

https://www.dw.com/ru/litva-podderzivaet-vstuplenie-ukrainy-v-nato/a-63412808

Литва поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил в интервью газете Die Welt, опубликованном в среду, 12 октября - перед встречей министров обороны стран-участниц альянса, которая открылась в Брюсселе.

Абукявичюс полагает, что при участии Украины НАТО сможет противостоять российской агрессии. "За последние семь месяцев Украина показала, что может эффективно защищаться от России и сдерживать экспансионизм и ревизионизм Москвы, - сказал политик. - Литва всегда приветствовала членство Украины в альянсе. Украина принадлежит к евроатлантическому сообществу", отметил он.

На встрече в Брюсселе представители НАТО обсуждают дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российским вторжением, в том числе поставки вооружения для украинской армии.

30 сентября, после российской аннексии территорий Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Запорожья, Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический альянс", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о заявке. 

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