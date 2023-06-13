Литва изучает вопрос об убежище бежавшего из РФ летчика

Летчик Дмитрий Мишов отказался воевать против Украины и бежал в Евросоюз. Власти Литвы рассматривают его запрос об убежище и разрешили на этот срок остаться в стране, передает BNS.

Департамент миграции при министерстве внутренних дел Литвы разрешил российскому военному летчику Дмитрию Мишову поселиться в выбранном им месте в стране до тех пор, пока власти рассматривают ходатайство мужчины о предоставлении убежища. Об этом представитель Службы охраны государственной границы Литовской Республики рассказал информагентству BNS во вторник, 13 июня. По его сведениям, пограничники получили решение департамента миграции, а сам Мишов также ознакомлен с документом и находится на литовской территории.

В то же время департамент миграции отказался от комментариев. Информация о лицах, ходатайствующих об убежище, является конфиденциальной, объяснило ведомство.

Попал в Литву через внутреннюю границу ЕС

Лейтенант Дмитрий Мишов нелегально перешел границу России с одной из стран Балтии 28 мая, как сам мужчина рассказал в интервью Русской службе британской медиакомпании BBC. Мужчина сдался властям Литвы 8 июня. Официальный Вильнюс отметил, что военнослужащий попал на территорию республики не через внешнюю границу Евросоюза, а через внутреннюю, указывает BNS.

По словам летчика, он служил в воинской части №44440 в Псковской области. Мишов утверждает, что после военного вторжения России в Украину он не участвовал в боевых действиях и ни разу не залетал на украинскую территорию, однако перевозил по территории Беларуси различные грузы для армии РФ на вертолете Ми-26. Кроме того, мужчина рассказал BBC, что подал рапорт об увольнении еще 21 января 2022 года, однако приказ об увольнении был подписан лишь в сентябре и вскоре отменен в свете объявления мобилизации в России.

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