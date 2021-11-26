Литва грозит закрыть переходы на границе с Беларусью

Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если через них продолжат незаконно ввозить мигрантов на грузовых автомобилях. "Мы решили увеличить число проверок транспортных средств, въезжающих в Литву. Если мы увидим усиление этой тенденции, то очень серьезно рассмотрим вопрос о закрытии пограничных переходов на границе с Беларусью", - заявила в пятницу, 26 ноября, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в ходе визита в пограничный регион.

Глава литовского ведомства также отметила, что в Беларуси могут находиться до 15 тысяч мигрантов, которые пытаются найти возможность въехать на территорию ЕС, до 2000 из них - близ границы с Литвой. "Пока они не вернутся домой, мы не можем быть спокойными", - заявила Билотайте. По ее словам, правитель Беларуси Александр Лукашенко "непредсказуем, от него можно ожидать чего угодно".

На границе Беларуси и Литвы обнаружены прятавшиеся в грузовике иракцы

Накануне на КПП в Мядининкае были обнаружены четыре гражданина Ирака, прятавшихся в груженом торфом грузовике с белорусскими номерами. Пограничная служба Литвы сообщила, что Беларусь отказалась забирать их обратно.

Тысячи мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана уже несколько недель пытаются прорваться из Беларуси в Европейский Союз. Эпицентр кризиса сложился на границе с Польшей. Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренном завозе мигрантов в Беларусь для дальнейшей переправки в ЕС с целью провоцирования миграционного кризиса и готовит в этой связи пятый пакет санкций, Минск отрицает обвинения.

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