Кандидат на пост главы МИД ФРГ обвинила Лукашенко в "двойном шантаже"

Сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которую выдвинули на поста главы МИД ФРГ в новом правительстве, считает, что в отношениях с белорусским правителем Александром Лукашенко Берлин должен придерживаться жесткого курса, но в то же время сохранять возможность для диалога. Слова политика в пятницу, 26 ноября, приводит журнал Der Spiegel.
"Мы переживаем двойной шантаж со стороны Лукашенко", - заявила Бербок. С одной стороны, он использует мигрантов для разобщения Европы. С другой, правительство в Минске хочет, чтобы европейцы признали его как собеседника, хотя оно подавляет оппозицию, подчеркнула политик. По словам Бербок, "нельзя позволять диктаторам шантажировать себя".
"Простого решения для выхода из кризиса не существует"
Лидер "зеленых" уверена, что правильным было бы ужесточить санкции ЕС в отношении Беларуси и продолжать оказывать давление на Лукашенко. В то же время дипломатия всегда означает стремление к диалогу, подчеркнула Бербок. "Вы не можете проводить внешнюю политику без диалога", - констатировала она.
Тем не менее Баербок подвергла критике два телефонных звонка и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) Александру Лукашенко. По мнению политика, звонить белорусскому правителю должна была не глава правительства ФРГ. "Простого решения" для выхода из кризиса не существует, однако для Польши и Германии важно действовать сообща, уверена Бербок. По ее мнению, "главным приоритетом" является забота о мигрантах - "в том числе и на польской территории, то есть на территории ЕС".
Обострение обстановки на внешних границах ЕС
Усилившийся приток мигрантов с Ближнего Востока к восточной границе ЕС наблюдается с мая 2021 года. Они пытаются проникнуть в Польшу, Латвию и Литву через Беларусь. Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. Так, 8 ноября в сопровождении белорусских силовиков к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимали многочисленные попытки незаконного перехода границы с применением силы.
Александр Лукашенко обвиняет польских пограничников, решительно пресекающих попытки пересечения границы, в жестокости и уже неоднократно выступал с требованием, чтобы мигрантов, находящихся в Беларуси, приняла Германия. Однако Берлин отвечает на подобный шантаж отказом. Германия и другие страны ЕС обвиняют белорусского правителя в преднамеренном создании кризиса с мигрантами у границ Евросоюза. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского режима и тех, кто несет ответственность за организованную доставку мигрантов из ближневосточных стран в Минск.
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Погодные условия ухудшаются
В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.
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Нехватка самых необходимых вещей
По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.
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Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?
Угроза вспышки заражений COVID-19
Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.
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Польша закрыла границу
Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.
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Люди отказываются уходить
Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.
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Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?
ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину
В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.
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Лукашенко ведет рискованную игру
"Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.
Автор: Филипп Бёль, Елена Гункель