Меркель: Минск стремился ослабить не только Польшу, но и весь ЕС

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий обсудили "очень напряженную ситуацию" с мигрантами на границе этой страны и Беларуси. Об этом Меркель сообщила в четверг, 25 ноября, во время совместной пресс-конференции в Берлине.

По словам Меркель, она заверила польского премьер-министра в "полной солидарности" Германии и напомнила о недавнем визите и.о. министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) в Варшаву, где у него состоялись консультации с польским руководством по ситуации в Беларуси.

"Мы придерживаемся общего убеждения, что ситуация была вызвана тем", что Минск "заманил мигрантов в Беларусь" в рамках "гибридной атаки" и преследовал цель "дестабилизировать и ослабить не только Польшу, но и весь Европейский Союз", указала и.о. главы германского правительства.

Меркель о своих телефонных беседах с Лукашенко

Меркель подчеркнула, что речь идет о проблеме, касающейся европейского сообщества в целом, и она должна решаться в согласовании. Германский политик вновь высказалась в защиту своих двух телефонных разговоров с правителем Беларуси Александром Лукашенко. По ее словам, в центре внимания во время этих бесед было улучшение гуманитарной ситуации. Речь идет о том, чтобы обойтись с мигрантами в Беларуси с уважением к "их человеческому достоинству и - по возможности - вернуть их на родину", подчеркнула Меркель.

ФРГ и Польша не исключают дальнейших санкций против Минска

В Берлине считают, что если в урегулировании кризиса не будет достигнут прогресс, необходимо будет рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях в отношении режима Лукашенко. "Мы как европейцы должны придерживаться единой" позиции, подчеркнула Меркель. В то же время дверь для диалога должна оставаться открытой. "Санкции - это одно, но, с другой стороны, всегда нужно быть готовым к диалогу, чтобы решать проблемы путем переговоров", - сказала она.

Меркель призвала не забывать о роли России

Ангела Меркель добавила, что не следует забывать и о роли России в нынешней ситуации с мигрантами. "Мы знаем, что у Лукашенко и у президента" России Владимира Путина - "очень близкие отношения", констатировала она, добавив, что обсуждала обстановку с российским лидером и считает, что в Кремле "также должно быть четко проговорено, что нельзя злоупотреблять людьми" при достижении целей, не имеющих к ним никакого отношения.

Моравецкий сообщил об активизации дипусилий на Ближнем Востоке

Матеуш Моравецкий в свою очередь отметил, что Польша стоит на страже внешних границ ЕС. "В этой связи мы также защищаем Германию от большого наплыва беженцев, потому что Лукашенко пытался проверить эту границу" на прочность, заявил премьер. По его словам, Варшава - при поддержке и.о. канцлера ФРГ и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - предпринимает дипломатические усилия в странах Ближнего Востока, чтобы добиться прекращения вылета в Беларусь мигрантов из этого региона.

Обострение обстановки на внешних границах ЕС

Усилившийся поток мигрантов с Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Сложнее всего ситуация - в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Беларусь пытается проникнуть множество мигрантов.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. Так, 8 ноября к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимали многочисленные попытки перехода границы. В интервью BBC Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию ЕС. Он требовал, чтобы мигрантов, находящихся в Беларуси, приняла Германия.

Берлин 22 ноября заявил, что речь идет о вопросе, который должен решаться на уровне Евросоюза. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского режима и тех, кто несет ответственность за доставку мигрантов из ближневосточных стран в Минск.

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