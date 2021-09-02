Лидер либералов в ФРГ выступил за более точечные санкции по России

Евросоюзу следует применять в отношении России более адресные санкции. Об этом председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью медиакомпании DW, опубликованном в четверг, 2 сентября. Он указал, что пришел к такому взгляду после бесед с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным.

СвДП выступает за так называемый "акт Магнитского", подразумевающий индивидуальные санкции, подчеркнул Линднер. По его словам, результатом подобных мер для сторонников нынешнего российского режима могут стать ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границей, а также владеть собственностью или счетами за рубежом. Вводимые же санкции сказываются на всех жителях России и даже "позволяют Путину изобразить себя жертвой", отметил лидер немецких либералов, в то же время поддержав продление действующих штрафных мер в отношении Москвы.

Связал заключение Навального с вопросом улучшения отношений с РФ

Об улучшении экономических отношений с РФ можно будет говорить лишь после того, как Москва изменит свою политику, уверен Линднер. Пока Навальный находится в заключении, приоритетной темой должны быть более жесткие индивидуальные санкции, а не налаживание экономических связей, считает лидер немецких либералов.

Председатель СвДП назвал Европу "домом", в котором царят "хорошие взаимоотношения". России следует "соблюдать правила внутреннего распорядка" этого "дома", указал он.

"Северный поток - 2": лидер СвДП призвал учитывать интересы Украины

Линднер не обошел стороной строительство газопровода "Северный поток - 2". Глава немецких либералов особо выделил необходимость учитывать интересы Украины. Следует исключить угрозу "шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа", подчеркнул он.

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