Лех Валенса жалуется, что пандемия его разорила. А на самом деле?

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Экс-президент Польши Лех Валенса какое-то время неплохо зарабатывал, выступая с докладами на международных мероприятиях. Однако сейчас у него серьезные финансовые трудности.
Лех Валенса - бывший президент Польши и лицо созданного в 1980-м году антикоммунистического объединения "Солидарность" - до середины 2020-го года регулярно выступал с докладами по всему миру. Это приносило ему неплохой дополнительный заработок. Однако сейчас он, по собственным словам, оказался на грани разорения - из-за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.
"Я запланировал множество поездок, собирался лететь в Германию, Италию, США. И вот, к несчастью, все они сорвались", - сетует Валенса в интервью польскому таблоиду Super Express.
На международных англоязычных мероприятиях польские докладчики встречаются нечасто. Однако Валенса пользуется большой узнаваемостью. "Люди знают его, Туска (Дональд Туск - экс-глава Совета ЕС. - Ред.) и Левандовски (Роберт Левандовски - нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария". - Ред.), но мало кто сравнится в популярности с Валенсой, - поделился с DW сотрудник одного из польских университетов, пожелавший остаться неназванным. - Когда-то знали еще папу римского (поляк Кароль Юзеф Войтыла, получивший в сане понтифика имя Иоанн Павел II. - Ред.), но больше уже точно никого".
После 2014 года, когда речь шла о так называемых "восточных вопросах", таких как конфликт вокруг Украины, польские эксперты были очень востребованы. Однако со временем спрос на выступления упал. Что касается Валенсы, то он никогда не стеснялся открыто высказывать свое мнение, причем в манере, которую не все считали политкорректной.
Пандемия COVID-19 заставила экс-президента Польши прервать свои поездки и резко сократить число выступлений. "Я - банкрот, потому что получаю каждый месяц 6000 злотых (в пересчете: 1280 евро. - Ред.) пенсии, а жена тратит каждый месяц 7000", - заявил известный во всем мире экс-политик газете Super Express.
"Выступления с лекциями на Западе? Они приносят от 10 000 до 100 000 евро. Я зарабатывал за счет западных капиталистов", - признается Валенса. По сообщениям, лекции Валенсы предлагались по цене от 50 000 до 100 000 долларов США.
Сообщается, что Валенса также получает дополнительный доход, проводя тренинги по лидерству и семинары на тему мотивации сотрудников компаний, а также оказывая рекламные услуги. Мероприятие длительностью от 1 до 2 часов с его участием, судя по имеющимся данным, стоит не менее 20 000 злотых.
Между тем Лех Валенса уже не в первый раз сталкивается с финансовыми трудностями. В феврале 2021 года он признался, что ищет подработку, поскольку пандемия его разоряет. "Еще шесть месяцев - и я пойду побираться на паперти", - говорил он тогда, добавляя, что в качестве альтернативы может попробовать поискать и работу по своей изначальной профессии - электриком.
В апреле того же года Валенса опубликовал объявление о поиске работы на польском портале flexi.pl, в разделе для тех, кому за 50. "Опытный лидер, отличный оратор, лауреат Нобелевской премии мира, президент Польской Республики с 1990 по 1995 годы, сооснователь и первый председатель объединения "Солидарность". Готов проводить встречи и тренинги по лидерству, принимаю приглашения на мероприятия компаний, посвященные развитию мотивации у сотрудников. Приветствуются также приглашения на выступления в семейном кругу, возможно оказание дополнительных услуг по продвижению, совместные фото, автографы", - говорилось в нем.
Многие политические современники Валенсы из 1990-х годов - например, экс-президент США Билл Клинтон, бывший канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder) и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр - также зарабатывали спикерами или извлекали финансовую выгоду из своих связей в высоких кругах. Кое-кто из них даже сотрудничает с представителями не совсем демократических режимов, финансируемых за счет ископаемого топлива.
Хиллари Клинтон также стала зарабатывать спикером после ухода с должности госсекретаря США в 2013 году. Минимальная цена за ее выступление составляла 225 000 долларов. Есть информация, что министр финансов США Джанет Йеллен заработала 7 млн долларов за два года, выступая перед крупными корпорациями, хедж-фондами и банками с Уолл-стрит. Понимание принципов работы рынка в сочетании с закулисными анекдотами пользуется большим спросом в финансовом секторе.
"Это огромный рынок объемом в несколько миллиардов долларов. Самый крупный рынок - в США", - подтвердил в беседе с DW Том Кенон-Слейни, глава Лондонского бюро спикеров. По его словам, "корпорации и правительства любят приглашать опытных, занимающих высокую позицию людей, чтобы они выступили перед ними или даже дали им совет". "Во время пандемии COVID-19 наша отрасль перешла на виртуальный формат, и это пошло всем на пользу. Гонорары докладчиков значительно снизились, но все равно мероприятия и конференции продолжались, хотя и в режиме онлайн", - объясняет он.
Финансовые проблемы начались у Леха Валенсы не вчера. Институт Леха Валенсы (The Lech Walesa Institute, ILW) - неправительственная, некоммерческая организация, основанная в 1995 году экс-президентом Польши по образцу Центра Картера в США, - изменила свое название на Европейский центр солидарности после того, как ее председатель с 2000 по 2014 год Петр Гульчиньский был обвинен в финансовых махинациях. Прокуратура в Варшаве получила уведомление о подозрениях в отношении Гульчинского. Другой подобный документ касался бывшего председателя института - Мечислава Ваховского, ранее работавшего шофером у Валенсы и являвшегося его доверенным лицом.
Если в 2014 году прибыль ILW составила 3,7 млн злотых, то к 2017 году баланс института оказался пустым. Согласно расследованию интернет-издания gazeta.pl, Ваховский неоднократно пользовался средствами организации для выплаты "премий" самому себе. Кроме того, Ваховский проиграл в суде процесс против энергокомпании Energa. Тогда суд постановил, что ILW должен вернуть предприятию 825 000 злотых. По данным пресс-секретаря группы Energa Адама Каспшика, институт не оказал ни одной из маркетинговых услуг, которые он обязался предоставить Energa.
В 2017 году в институте прошла волна увольнений и отставка его тогдашнего председателя после того, как проведенный по его заказу аудит выявил у ILW задолженность в размере более 1 млн злотых. А в апреле прошлого года портал TVN24.pl сообщил о требовании организаций, связанных с компаниями ведомства государственной казны Польши, вернуть субсидии в размере 1,7 миллиона злотых, предоставленные институту на реализацию проектов.
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