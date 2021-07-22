 Легендарная гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2021

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Мир

Легендарная гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры

Чусовитина не смогла пробиться в финал Олимпиады в Токио в опорном прыжке. Она стала единственной гимнасткой в мире, которая приняла участие в восьми летних Олимпиадах.

Оксана Чусовитина попрощалась с мировой гимнастикой

Оксана Чусовитина попрощалась с мировой гимнастикой

46-летняя легенда мировой спортивной гимнастики Оксана Чусовитина в воскресенье, 25 июля, заявила о завершении карьеры. Это произошло после того, как спортсменка, представляющая ныне Узбекистан, не смогла пробиться в финал летних Олимпийских игр в Токио в своей коронной дисциплине – опорном прыжке.

"Я сегодня и счастлива, и несчастлива, потому что сделала этот прыжок. И не важно попала я в финал или нет, но я сказала "до свидания". Хотя сердце немного и болит", - приводит ее слова агентство dpa.

Оксана Чусовитина с серебряной медалью Олимпиады в Пекине

Оксана Чусовитина с серебряной медалью Олимпиады в Пекине

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она стала единственной гимнасткой в мире, которая приняла участие в восьми летних Олимпиадах. Уроженка Узбекистана дебютировала на Играх-1992 в Барселоне, где завоевала золотую медаль в командном первенстве, выступая в составе Объединенной команды республик бывшего СССР. В 2002 году спортсменка по семейным причинам переехала в Германию и с 2006 по 2012 год выступала за ФРГ. В 2008 году на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль в опорном прыжке.

Также в ее копилке 11 медалей чемпионатов мира (три золотых и по четыре серебряных и бронзовых) и пять медалей чемпионатов Европы. До сегодняшнего дня Чусовитина была первой в истории действующей спортсменкой, введенной в международный Зал Славы спортивной гимнастики.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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