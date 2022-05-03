 Лавров о Гитлере, Зеленском, нацистах и евреях: дно еще не пробито? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.05.2022

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Россия

Лавров о Гитлере, Зеленском, нацистах и евреях: дно еще не пробито?

Сравнение президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером, которое сделал в интервью итальянскому телеканалу Сергей Лавров, вызвало возмущение в мире. Только не в МИД РФ.

Карикатура - министр иностранных дел России Сергей Лавров пробивает пол, падает еще ниже и говорит при этом: Это еще не последнее дно, которое я пробиваю.

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  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

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  • Буча

    Война в Украине - Буча

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  • Буча

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  • Буча, 31 марта

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    Война в Украине - Буча

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  • Буча

    Война в Украине - Буча

    На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

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  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

  • Буча

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

  • Киевская область

    Война в Украине - Буча

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  • Буча, 3 апреля

    Война в Украине - Буча

    Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

  • Буча

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    Автор: Николай Пермяков


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Невероятная ложь Лаврова про Украину и для чего "воскрес" Янукович. ПРЯМОЙ ЭФИР DW Новости (10.03.2022)

Контекст

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