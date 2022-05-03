Лавров о Гитлере, Зеленском, нацистах и евреях: дно еще не пробито?

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Сравнение президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером, которое сделал в интервью итальянскому телеканалу Сергей Лавров, вызвало возмущение в мире. Только не в МИД РФ.
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Выступление Лаврова на итальянском телевидении было не интервью, а сеансом политической агитации, на которую журналисты никак не реагировали, заявил Марио Драги.