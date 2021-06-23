Глава Минобороны РФ обвинил НАТО в закреплении военного противостояния в Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО в том, что ее действия закрепляют напряженность в Европе. Принятые на саммите Североатлантического альянса 14 июня "решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе", заявил Шойгу, выступая в среду, 23 июня, на IX Московской конференции по международной безопасности.



Глава Минобороны РФ: Главная задача НАТО - сдерживание России и Китая

По мнению министра, саммит НАТО подтвердил трансформацию этой организации в глобальный военно-политический союз, главная задача которого - сдерживание России и Китая. В аналитическом докладе "НАТО - 2030", который был одобрен на саммите и положен в основу новой стратегической концепции альянса, Пекин получил статус "системного противника" Запада.

Что касается России, то в коммюнике альянса отметили, что ряд действий Москвы, включая наращивание многокомпонентного военного потенциала, угрожает безопасности "евроатлантического региона и способствуют нестабильности вдоль границ НАТО и за их пределами". При этом в альянсе подчеркивали, что не стремятся к конфронтации и не представляют угрозы для РФ.

В Москву прилетел сопредседатель АдГ

На двухдневной конференции в Москве, в частности, запланированы выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Информацию о ходе учений вооруженных сил США Northern Edge 2021 ("Северный край - 2021") на Аляске представил начальник главного управления (ГУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Кроме того, в Москву прибыли министр обороны Беларуси Виктор Хренин, глава оборонного ведомства Судана Ясин Ибрагим, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также сопредседатель правопопулистской партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). Всего, по данным Минобороны РФ, на мероприятии зарегистрированы порядка 600 участников из более 100 стран мира.

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