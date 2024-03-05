Латвия вложит 300 млн евро в укрепление границы с РФ и РБ

Латвия вложит 300 млн евро в укрепление границы с Россией и Беларусью. На восточной границе страны построят противотанковые рвы, минные и другие заграждения, в рамках совместной с Литвой и Эстонией оборонительной линии.

Латвия вложит 300 млн евро в укрепление границы с Россией и Беларусью в течение следующих пяти лет. Соответствующий план министерства обороны утвердило правительство страны, передает во вторник, 5 марта, агентство dpa.

Планы предусматривает строительство на восточной границе страны различных оборонительных объектов, включая укрепленные позиции для солдат, противотанковые рвы, минные и другие заграждения, а также склады боеприпасов, сообщила Государственная канцелярия Латвии.

В ведомстве подчеркнули, что этот план - часть совместной инициативы Латвии, Литвы и Эстонии по строительству единой линии обороны на восточном фланге ЕС и НАТО для защиты от потенциальных агрессивных действий со стороны России или Беларуси.

Балтийские страны готовятся защищаться от РФ вместе с союзниками по НАТО

О создании совместной оборонительной линии на границах с РФ и РБ на фоне полномасштабного вторжения России в Украину министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились на встрече в Риге 19 января. Каждая из балтийских стран будет финансировать свою часть укреплений самостоятельно, координируя эту работу с общей оборонной политикой стран НАТО.

В частности, Эстония заявила, что уже в следующем году начнет строить 600 бетонных бункеров на восточной границе страны. "Война РФ в Украине показала, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, для защиты Эстонии необходимы оборонительные сооружения на границе", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В июне 2023 году министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что Германия готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек, с двумя танковыми батальонами в составе. Инфраструктуру для этого в стране планируется создать к 2026 году.

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