Ласкаво просимо, или На ступень ближе к украинской звезде на флаге ЕС

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Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС. После российского вторжения, стоившего жизней тысяч людей и бесчисленных разрушений, впереди еще долгий путь.
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Еврокомиссия утвердила заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. В них она рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.
Украинские политики высоко оценили визит немецкого канцлера в Киев и его поддержку членства Украины в ЕС, но одновременно призвали Берлин к дальнейшим реальным действиям.