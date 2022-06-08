Ласкаво просимо, или На ступень ближе к украинской звезде на флаге ЕС

Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС

Еврокомиссия утвердила заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. В них она рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.