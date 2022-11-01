Модуль "Мэнтянь" пристыковался к орбитальной станции КНР

Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ" китайской орбитальной станции "Тяньгун". Об этом во вторник, 1 ноября, передало китайское агентство Xinhua со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

По его данным, стыковка с передним портом "Тяньхэ" состоялась 1 ноября в 04.27 по пекинскому времени (23.27 мск 31 октября). В целом процесс сближения и стыковки занял около 13 часов.

Лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь" вместе с основным "Тяньхэ" сформировали базовую конфигурацию космической станции в форме буквы T.

"Вэньтянь" также будет служить запасной базой на случай возникновения проблем в другом модуле.

Станция должна проработать на околоземной орбите около десяти лет

"Тяньхэ" находится в космосе с апреля 2021 года. Станция "Тяньгун" должна проработать на околоземной орбите примерно десять лет. В полном объеме она начнет функционировать с конца 2022 года.

Китай намерен построить базу на Луне и до 2030 года собирается отправить туда тайконавтов. КНР не участвует в программе миссий к Международной космической станции (МКС).

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