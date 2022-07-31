 США заявили о неконтролируемом падении из космоса китайской ракеты-носителя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.07.2022

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Мир

США заявили о неконтролируемом падении из космоса китайской ракеты-носителя

Космическое командование ВС США заявило, что обломки отработавшей ступени китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения в атмосферу Земли.

Старт китайской ракеты-носителя Чанчжэн-5В с лабораторным модулем Вэньтянь с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля

Старт китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем "Вэньтянь" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля

Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", которая на прошлой неделе отправила экспериментальный  модуль "Вэньтянь" к орбитальной станции КНР "Тяньгун", упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли. Об этом в субботу, 30 июля, сообщило в Twitter Космическое командование ВС США.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)  Билл Нельсон обвинил Пекин в безответственности в связи с тем, что Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю.

"Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5В", - написал он в Twitter.

Амбициозные планы Китая по освоению космоса

Ракета была использована для запуска в космос беспилотного модуля "Вэньтянь" в прошлое воскресенье, 24 июля. Это второй из трех модулей для китайской орбитальной станции "Тяньгун". Орбитальная станция КНР должна начать полностью функционировать к концу 2022 года, а срок ее службы на околоземной орбите должен составить примерно десять лет. В последние годы КНР инвестировала миллиарды в свои  космические программы, чтобы догнать США и Россию.

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  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

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    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

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    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

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    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

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    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

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