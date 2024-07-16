"Лаборатория Касперского" уходит из США

Российская компания объяснила решение об уходе санкциями, введенными США против нее. "Лаборатория Касперского" сейчас не видит перспектив для ведения бизнеса в Соединенных Штатах, говорится в заявлении компании.

Российская компания "Лаборатория Касперского", специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз, объявила, что с 20 июля начнет постепенно сворачивать деятельность в США из-за введенных против нее санкций, сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление компании, обнародованное в ночь на вторник, 16 июля.

"Компания тщательно изучила и оценила последствия законодательных требований США и приняла печальное и трудное решение прекратить свою активную деятельность в США, поскольку сейчас не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране", - говорится в документе.

В заявлении уточняется, что решение уйти с американского рынка было принято "в результате постановления министерства торговли США о запрете продаж и дистрибуции продуктов "Лаборатории Касперского" на этом рынке". Компания напомнила, что работает в США почти 20 лет, "защищая целые организации и пользователей от киберугроз".

Санкции США против "Лаборатории Касперского"

Санкции, введенные Белым домом в июне, запретили применять в США программное обеспечение "Лаборатории Касперского". С 20 июля "Лаборатории Касперского" запрещено заключать новые контракты в этой стране, а с 29 сентября - предоставлять обновления своих программ существующим клиентам.

Власти США неоднократно обвиняли "Лабораторию Касперского" в связях с российскими спецслужбами. В Великобритании подозревали, что антивирус "Лаборатории Касперского" может собирать информацию пользователей в интересах российского государства. В "Лаборатории Касперского" отрицали связи со спецслужбами России.

Ограничения против российской компании

США начали ограничивать работу "Лаборатории Касперского" в 2017 году, когда американским госорганам запретили использовать антивирус компании. Федеральная комиссия по связи США в 2022 году включила продукцию "Лаборатории Касперского" в список компаний, оборудование которых угрожает нацбезопасности страны.

В июне Белый дом запретил продавать в США программное обеспечение "Лаборатории Касперского", а американский Минфин ввел санкции в отношении руководителей компании. При этом сама "Лаборатория Касперского" и ее основатель Евгений Касперский под санкции не подпали.