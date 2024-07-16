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"Лаборатория Касперского" уходит из США

Сергей Ромашенко
16 июля 2024 г.

Российская компания объяснила решение об уходе санкциями, введенными США против нее. "Лаборатория Касперского" сейчас не видит перспектив для ведения бизнеса в Соединенных Штатах, говорится в заявлении компании.

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Основатель компании Евгений Касперский (фото из архива)
Основатель компании Евгений Касперский (фото из архива)Фото: PAU BARRENA/AFP

Российская компания "Лаборатория Касперского", специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз, объявила, что с 20 июля начнет постепенно сворачивать деятельность в США из-за введенных против нее санкций, сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление компании, обнародованное в ночь на вторник, 16 июля.

"Компания тщательно изучила и оценила последствия законодательных требований США и приняла печальное и трудное решение прекратить свою активную деятельность в США, поскольку сейчас не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране", - говорится в документе.

В заявлении уточняется, что решение уйти с американского рынка было принято "в результате постановления министерства торговли США о запрете продаж и дистрибуции продуктов "Лаборатории Касперского" на этом рынке". Компания напомнила, что работает в США почти 20 лет, "защищая целые организации и пользователей от киберугроз".

Санкции США против "Лаборатории Касперского"

Санкции, введенные Белым домом в июне, запретили применять в США программное обеспечение "Лаборатории Касперского". С 20 июля "Лаборатории Касперского" запрещено заключать новые контракты в этой стране, а с 29 сентября - предоставлять обновления своих программ существующим клиентам.

Власти США неоднократно обвиняли "Лабораторию Касперского" в связях с российскими спецслужбами. В Великобритании подозревали, что антивирус "Лаборатории Касперского" может собирать информацию пользователей в интересах российского государства. В "Лаборатории Касперского" отрицали связи со спецслужбами России.

Ограничения против российской компании

США начали ограничивать работу "Лаборатории Касперского" в 2017 году, когда американским госорганам запретили использовать антивирус компании. Федеральная комиссия по связи США в 2022 году включила продукцию "Лаборатории Касперского" в список компаний, оборудование которых угрожает нацбезопасности страны.

В июне Белый дом запретил продавать в США программное обеспечение "Лаборатории Касперского", а американский Минфин ввел санкции в отношении руководителей компании. При этом сама "Лаборатория Касперского" и ее основатель Евгений Касперский под санкции не подпали.

 

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