Кузбасские шахтеры начали голодовку из-за невыплаты зарплат

В знак протеста из-за долгов по зарплате работники шахты "Инская" в Кемеровской области объявили голодовку. Они не получали заработную плату уже четыре месяца.

Работники шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты зарплат предприятием. Об этом сообщают в понедельник, 21 октября, местные издания Sreda42 и NGS42.

Под заявлением шахтеров на имя собственника и гендиректора предприятия Дениса Немыкина, которое опубликовало сообщество "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте", поставили подписи 12 человек. Они планируют голодать до полного погашения долгов по зарплате. Акция проходит на автостоянке административного комплекса шахты, там установлены две палатки.

Владелец шахты призвал добыть оставшийся уголь

Во время встречи с сотрудниками Немыкин попросил не прекращать добычу, несмотря на задолженность по зарплате. По его словам, общие долги шахты вместе с зарплатами и налогами составляют около 1,2 млрд рублей. Немыкин пообещал в течение недели погасить "хотя бы часть долгов" и призвал шахтеров добыть порядка 300 тысяч тонн угля, который остался в лаве.

Немыкин отметил, что шахта должна добывать более 92 тысяч тонн угля в месяц для работы без убытков. При этом более 90 тысяч тонн в текущем году добыли лишь в январе.

По факты невыплаты зарплаты возбуждено дело

Управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье о невыплате заработной платы. Предварительно следствие установило, что зарплата не выплачивалась 382 работникам шахты в период с июля по октябрь 2024 года, а задолженность превысила 46 млн рублей.