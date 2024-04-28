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Доля убыточных угольных компаний в РФ с 2022 года удвоилась

Даниил Сотников
28 апреля 2024 г.

На фоне падения мировых цен на уголь прибыль владельцам приносят немногим более половины угольных компаний в России.

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Добыча угля в Кемерово
Добыча угля в КемеровоФото: Maxim Kiselev/TASS/dpa/picture alliance

Доля убыточных компаний в угольной отрасли России за январь-февраль 2024 года составила 45,9 процента - почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 года, и на 7,3 процентных пункта больше, чем в 2023 году, сообщила в субботу, 27 апреля, газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

За год доля прибыльных предприятий в отрасли сократилась с 61,4% до 54,1%. Два года назад прибыль владельцам приносили 75,4% угольных компаний России. Снижение прибыльности происходит на фоне падения мировых цен на уголь в 1,8 раза по сравнению с февралем 2022 года, а также европейского эмбарго, роста тарифов на перевозку и перевалку, пишет газета.

Стоимость энергетического угля, на который приходится 85 процентов российского экспорта, в начале апреля 2024 года упала до минимума с 2021-го из-за низкого спроса. Источники "Ведомостей" в угольных компаниях подчеркивают, что производителей сейчас беспокоит не прибыльность, а выживание. Другой проблемой стала высокая зависимость от импортной техники, обновлять парк которой не удается из-за отсутствия доходов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что из-за трудной ситуации в отрасли правительство России обсуждает возможность отмены экспортных пошлин на уголь с 1 мая. Замглавы Минэнерго Сергей Мочальников предупреждал, что министерство наблюдает "предпосылки развития тяжелого кризиса в угольной промышленности", писал "Коммерсант". На фоне падения цен в последнем квартале 2023 года убытки отрасли составили 13 млрд рублей, а в первом квартале 2024 года они могут достигнуть 40-50 млрд рублей, предсказывали в ведомстве.

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