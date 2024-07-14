Кувейт обнаружил "гигантское" месторождение нефти

Кувейтская нефтяная корпорация (KPC) заявила, что открыла "гигантское" месторождение нефти Аль-Нохата к востоку от кувейтского острова Файлака в Персидском заливе. Его запасы эквивалентны всей добыче страны за три года, заявил генеральный директор корпорации шейх Наваф Сауд Аль-Сабах в видеоролике, опубликованном на странице KPC в соцсети Х в воскресенье, 14 июля.

Аль-Сабах сообщил, что по предварительным оценкам, в месторождении может содержаться около 2,1 млрд баррелей нефти и 5,1 трлн кубических футов газа, что приблизительно соответствует 3,2 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.

Кувейт обладает одними из самых больших запасов нефти в мире. По данным Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в конце 2022 года он занимал шестое место в мире по этому показателю, а общий нефтяной запас страны оценивался в более чем 100 млрд баррелей, или 6,55% от всего мирового резерва.