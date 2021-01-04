 Куда уходят церкви (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.01.2021

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Культура и стиль жизни

Куда уходят церкви (фотогалерея)

Пожары, землетрясения, потеря прихожан, - эти церкви пришли в упадок по разным причинам. Французский фотограф несколько лет искал заброшенные часовни, чтобы показать их еще раз миру.

  • Крипта в 20-го века в Лигурии

    Заброшенные церкви в Европе

    Крипта в Лигурии

    На фотографии - крипта, построенная в 20-м веке в итальянской Лигурии. Французский фотограф Франсис Мезле отправился на поиски заброшенных церквей. С 2012 по 2019 год он фотографировал храмы, часовни в самых разных уголках Европы: в замках, частных резиденциях, госпиталях. Свой альбом он так и назвал "Заброшенные церкви". В нем нет ни одного адреса, чтобы оградить церкви от вандализма.

  • Часовня во Франции (13-19-х вв.)

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня во Франции

    Сколько таких заброшенных и вымирающих церквей по всей Европе? Земельные участки, на которых стоят храмы, продаются, церкви перестраиваются в фитнес-клубы, жилые комплексы. Только во Франции, где фотограф снял эту часовню (13-19-х вв.) для обложки своего издания, каждый год сносят по одной церкви. Из-за отсутствия прихожан более 100 церквей в 2019 году перестали использоваться по назначению.

  • Крематорий в Германии

    Заброшенные церкви в Европе

    Крематорий на кладбище в Дессау

    Этот крематорий, построенный в начале 20-го века, фотограф нашел в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Он находится на территории кладбища в Дессау. Сегодня он больше напоминает сцены из фильмов ужаса. В 1990-х годах крематорий был закрыт. И хотя он признан историческим памятником и находится под охраной, время делает свое: без надлежащего ухода он обречен на исчезновение.

  • Монастырская церковь в Италии (17-19 вв.)

    Заброшенные церкви в Европе

    Монастырская церковь в Италии

    О богатом убранстве этой церкви (17-19 вв.) при монастыре в Умбрии сегодня можно только догадываться. Монахи покинули это место после сильного землетрясения. Полуразрушенный интерьер, едва сохранившиеся следы барокко, обрушившаяся черепица, - все это напоминает о былом великолепии.

  • Часовня 19-го века в Бельгии

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня в Бельгии

    В этих развалинах с трудом можно распознать часовню 19-го века. "Это единственное сооружение поблизости от огромной каменоломни, уцелевшее в округе", - пишет французский фотограф.

  • Часовня во Франции (18-19-х вв.)

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня во Франции

    "У многих общин просто нет средств в бюджете для поддержания и реставрирования своих церквей. И если перед администрацией вопрос стоит ребром, то решение скорее всего будет в пользу ремонта школы", - предполагает Франсис. Поэтому его путешествие по заброшенным церквям Европы еще не закончилось. На фото - часовня во Франции, возведенная в 18-19-х веках.

  • Часовня 19-го века во Франции

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня в долине Луары

    Эта маленькая часовня была построена в 19-м веке для католической школы в долине Луары. Долина включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но вот судьба этой часовни, похоже, уже никого не волнует. Разрушен алтарь, поблекли фрески.

  • Часовня 13-го века в Бургундии

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня в Бургундии

    Этот снимок фотограф сделал в Бургундии. Готическая часовня 13-го века стоит в пыли, но скульптуру Девы Марии трудно не заметить. Более 100 церквей и часовен попали в объектив камеры.

  • Крипта 14-го века в Португалии

    Заброшенные церкви в Европе

    Крипта в Португалии

    Франсис Мезле обратился к публицистам, переводчикам, историкам, художникам с просьбой оставить свои впечатления об увиденном. "Такую крипту я видел во сне", - написал музыкант Мишель Клуп из Тулузы об этой крипте 14-го века в Португалии.

  • Часовня 13-го века во Франции

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня 13-го века во Франции

    "Церкви уходят в тень, чтобы умереть", - пишет сам фотограф. Церкви, которые запечатлел Франсис, - места памяти. И фотографу важно, чтобы мир увидел, пусть даже и только на страницах книги, их еще раз, прежде чем они совсем исчезнут. Фотоальбом вышел в издательстве Jonglez-Verlag.

    Автор: Сабине Ольце, Марина Борисова


  • Крипта в 20-го века в Лигурии

    Заброшенные церкви в Европе

    Крипта в Лигурии

    На фотографии - крипта, построенная в 20-м веке в итальянской Лигурии. Французский фотограф Франсис Мезле отправился на поиски заброшенных церквей. С 2012 по 2019 год он фотографировал храмы, часовни в самых разных уголках Европы: в замках, частных резиденциях, госпиталях. Свой альбом он так и назвал "Заброшенные церкви". В нем нет ни одного адреса, чтобы оградить церкви от вандализма.

  • Часовня во Франции (13-19-х вв.)

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня во Франции

    Сколько таких заброшенных и вымирающих церквей по всей Европе? Земельные участки, на которых стоят храмы, продаются, церкви перестраиваются в фитнес-клубы, жилые комплексы. Только во Франции, где фотограф снял эту часовню (13-19-х вв.) для обложки своего издания, каждый год сносят по одной церкви. Из-за отсутствия прихожан более 100 церквей в 2019 году перестали использоваться по назначению.

  • Крематорий в Германии

    Заброшенные церкви в Европе

    Крематорий на кладбище в Дессау

    Этот крематорий, построенный в начале 20-го века, фотограф нашел в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Он находится на территории кладбища в Дессау. Сегодня он больше напоминает сцены из фильмов ужаса. В 1990-х годах крематорий был закрыт. И хотя он признан историческим памятником и находится под охраной, время делает свое: без надлежащего ухода он обречен на исчезновение.

  • Монастырская церковь в Италии (17-19 вв.)

    Заброшенные церкви в Европе

    Монастырская церковь в Италии

    О богатом убранстве этой церкви (17-19 вв.) при монастыре в Умбрии сегодня можно только догадываться. Монахи покинули это место после сильного землетрясения. Полуразрушенный интерьер, едва сохранившиеся следы барокко, обрушившаяся черепица, - все это напоминает о былом великолепии.

  • Часовня 19-го века в Бельгии

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня в Бельгии

    В этих развалинах с трудом можно распознать часовню 19-го века. "Это единственное сооружение поблизости от огромной каменоломни, уцелевшее в округе", - пишет французский фотограф.

  • Часовня во Франции (18-19-х вв.)

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня во Франции

    "У многих общин просто нет средств в бюджете для поддержания и реставрирования своих церквей. И если перед администрацией вопрос стоит ребром, то решение скорее всего будет в пользу ремонта школы", - предполагает Франсис. Поэтому его путешествие по заброшенным церквям Европы еще не закончилось. На фото - часовня во Франции, возведенная в 18-19-х веках.

  • Часовня 19-го века во Франции

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня в долине Луары

    Эта маленькая часовня была построена в 19-м веке для католической школы в долине Луары. Долина включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но вот судьба этой часовни, похоже, уже никого не волнует. Разрушен алтарь, поблекли фрески.

  • Часовня 13-го века в Бургундии

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня в Бургундии

    Этот снимок фотограф сделал в Бургундии. Готическая часовня 13-го века стоит в пыли, но скульптуру Девы Марии трудно не заметить. Более 100 церквей и часовен попали в объектив камеры.

  • Крипта 14-го века в Португалии

    Заброшенные церкви в Европе

    Крипта в Португалии

    Франсис Мезле обратился к публицистам, переводчикам, историкам, художникам с просьбой оставить свои впечатления об увиденном. "Такую крипту я видел во сне", - написал музыкант Мишель Клуп из Тулузы об этой крипте 14-го века в Португалии.

  • Часовня 13-го века во Франции

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня 13-го века во Франции

    "Церкви уходят в тень, чтобы умереть", - пишет сам фотограф. Церкви, которые запечатлел Франсис, - места памяти. И фотографу важно, чтобы мир увидел, пусть даже и только на страницах книги, их еще раз, прежде чем они совсем исчезнут. Фотоальбом вышел в издательстве Jonglez-Verlag.

    Автор: Сабине Ольце, Марина Борисова


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