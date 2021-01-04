Куда уходят церкви (фотогалерея)

Пожары, землетрясения, потеря прихожан, - эти церкви пришли в упадок по разным причинам. Французский фотограф несколько лет искал заброшенные часовни, чтобы показать их еще раз миру.
Подарок, который хотел сделать одной из главных церквей Ганновера бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, вызвал большие споры - в том числе судебные.
Петух Отто не является пастором, но все же имеет право иногда обращаться к прихожанам с церковной кафедры в баден-вюртембергском городе Мангейме.
Епископ Хайнрих Тиммереверс призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим гомосексуалам и однополым бракам.
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге.
Русские православные храмы есть во многих немецких городах. Представляем самые старые и необычные.