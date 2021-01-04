Куда уходят церкви (фотогалерея)

Заброшенные церкви в Европе

Крематорий на кладбище в Дессау

Этот крематорий, построенный в начале 20-го века, фотограф нашел в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Он находится на территории кладбища в Дессау. Сегодня он больше напоминает сцены из фильмов ужаса. В 1990-х годах крематорий был закрыт. И хотя он признан историческим памятником и находится под охраной, время делает свое: без надлежащего ухода он обречен на исчезновение.