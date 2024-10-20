Куба готовится к урагану на фоне двух блэкаутов подряд

На фоне продолжающихся массовых отключений электричества Куба готовится к мощному урагану "Оскар", который пройдет через восток острова.

Куба готовится к приходу урагана "Оскар" на фоне продолжающихся в стране массовых отключений электричества. Об этом в воскресенье, 20 октября, в своем аккаунте в соцсети Х сообщил президент Кубы

Мигель Диас-Канель. По его словам, местные власти "уже прилагают все усилия для защиты населения и экономических ресурсов" в связи с приближением урагана.

Ураган "Оскар" уже обрушился на Багамы и должен достичь Кубы уже 20 октября

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган "Оскар" уже обрушился на остров Грейт Инагуа на Багамах и, как ожидается, достигнет восточной части Кубы уже днем в 20 октября по местному времени.

Сообщается, что "Оскар" сформировался в Атлантическом океане. Его скорость составляет порядка 130 км/ч.

Ураган "Оскар" надвигается на Кубу на фоне серьезных проблем с электричеством

В пятницу, 18 октября, мировые агентства сообщили о массовом отключении электроэнергии по всей Кубе из-за выхода из строя теплоэлектростанции Antonio Guiteras. На следующий день, 19 октября, в результате повторной аварии произошла очередная серия отключений.

Вечером 19 октября по местному времени министерство энергетики страны заявило о генерации 687 мегаватт электроэнергии. Агентство AFP уточняет, что до массовых отключений потребление электричества на Кубе составляло 3300 мегаватт.

На фоне перебоев с электроэнергией на острове начались протесты, сообщает агентство Reuters. Так, репортеры наблюдали две небольшие по численности акции в столице Кубы Гаване. Вечером в субботу, 19 октября, в соцсетях появлялись видеозаписи других демонстраций, однако подтвердить их подлинность журналистам не удалось.