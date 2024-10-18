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ПолитикаКуба

На Кубе произошел блэкаут национального масштаба

Александра Иванова
19 октября 2024 г.

Национальная электроэнергетическая система Кубы вышла из строя. Области, не являющиеся критически важными, не снабжаются электроэнергией.

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Улицы Гаваны, октябрь 2024 года
Улицы Гаваны, октябрь 2024 года Фото: MARIANA SUAREZ/AFP

На Кубе по всей стране произошло отключение электроэнергии. Национальная электроэнергетическая система вышла из строя, сообщают мировые агентства в пятницу, 18 октября.

"Вскоре после объявления о чрезвычайных мерах по преодолению кризиса с электроснабжением из строя вышла теплоэлектростанция Antonio Guiteras", - передает агентство dpa, отмечая, что из-за ветхого состояния ряд других электростанций государства были отключены от сети еще ранее.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети X, что "руководство страны уделяет первостепенное внимание решению крайне важной для страны энергетической проблемы". 

Нехватка топлива и неисправности устаревших электростанций на Кубе

В ночь на 18 октября премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в телеобращении к населению назвал сложившуюся ситуацию "сложной". Причиной частого выхода из строя электростанций, по его словам, является, прежде всего, нехватка топлива и неисправности старых электростанций. Между тем и до общенационального отключения электричества перебои в подаче электроэнергии в некоторых районах страны продолжались более чем по 12 часов в день, напоминает dpa.

В настоящий момент школы и университеты на Кубе остаются закрытыми, также не работают офисы предприятий, сообщает агентство Reuters. Государственный поставщик электроэнергии UNE объявил о прекращении снабжения областей, не являющихся критически важными. Указывается, что мера по сокращению подачи электроэнергии не коснется больниц и государственных предприятий по производству продуктов питания: "На остальных рабочих местах может быть задействован только необходимый персонал". Культурные мероприятия, для проведения которых требуется электричество, на Кубе отменили.

Тяжелая экономическая ситуация на Кубе

Сегодня Куба находится в состоянии одного из самых тяжелых экономических кризисов со времен революции 1959 года, которую возглавлял Фидель Кастро, пишет dpa. Ситуацию усугубляют торговые санкции США, действующие в отношении этой страны более 60 лет.

На протяжении последних двух лет в столице Кубы Гаване регулярно проводились плановые отключения электроэнергии, позволяющие до недавнего времени в целом удерживать ситуацию там под контролем.

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