Подлодка США прибыла к берегам Кубы вслед за кораблями РФ

Атомная подводная лодка США зашла в залив Гуантанамо в рамках "планового" посещения порта. Ранее на Кубу прибыли четыре российских военных корабля.

К юго-восточному побережью Кубы в Карибском море прибыла атомная подводная лодка Военно-морских сил США - спустя сутки после того, как в порт Гаваны зашли российские военные корабли. Ударная подлодка USS Helena "находится в заливе Гуантанамо, Куба, в рамках планового посещения порта", сообщило Южное командование США в соцсети X.

Американская подлодка выполняет миссию "обеспечения национальной безопасности и глобальной безопасности в море", говорится в сообщении. В нем же указано, что "местонахождение и транзит судна были запланированы ранее".

США не считают российские корабли угрозой, но внимательно следят за ними

По словам заместителя официального представителяПентагонаСабрины Сингх, визит российских военных кораблей не представляет угрозы для США, но за их передвижениями продолжают внимательно следить. "Это не сюрприз. Мы уже видели, как они совершали подобные заходы в порт", - сказала Сингх на пресс-конференции 12 июня.

Визит кораблей ВМФ РФ на Кубу

Атомная подлодка РФ "Казань", фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер" прибыли в порт Гаваны 12 июня и, как сообщило министерство революционных вооруженных сил Кубы, останутся там до 17 июня. Сам визит кубинские власти объяснили "историческими дружественными отношениями" с РФ.

В российском Минобороны подчеркнули, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подлодка "Казань" являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".