Кто такие тыграйские боевики и почему Эфиопия с ними воюет?

Год назад премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начал военную кампанию против тыграйских боевиков, пообещав быструю победу. Но тыграйцы повернули ситуацию в свою пользу. DW объясняет, кто они и за что воюют.
Вооруженные столкновения между правительством Эфиопии и тыграйскими повстанцами продолжаются с начала ноября 2020 года. По последним оценкам ООН, они унесли жизни тысяч человек и заставили голодать более 400 000 жителей страны. Стремительная эскалация конфликта происходила с июня, когда повстанцы захватили большую часть эфиопского региона Тыграй и начали распространять свое влияние и на соседние регионы. Им удалось заручиться помощью союзников и даже начать подготовку к штурму столицы страны, Аддис-Абебы.
Итак, кто же такие тыграйские боевики?
В середине 1970-х годов небольшая группа ополченцев основала Народный фронт освобождения Тыграя (TPLF, НФОТ). Они придерживались левой идеологи и поклялись бороться за права тиграев - относительно небольшой этнической группы, составлявшей около 5 процентов населения, которую государство долгое время считало маргинальной.
На протяжении 1980-х годов НФОТ стал серьезным противником для тогдашней марксистской военной диктатуры, установленной в Эфиопии. Группа в конечном итоге возглавила альянс организаций ополченцев - Революционно-демократический фронт эфиопского народа (РДФЭ), который в 1991 году сверг просоветский режим, установленный в стране. Затем альянс начал управлять Эфиопией в рамках федеральной системы, при этом НФОТ верховенствовал над другими группировками и доминировал в политике страны в течение почти трех десятилетий.
Тиграйский лидер Мелес Зенауи исполнял обязанности временного президента Эфиопии с 1991 года до выборов 1995 года, когда он был избран премьер-министром. Он продолжал управлять страной до своей смерти в 2012 году. Ему на смену пришел Хайле Мариам Десалейн. В это время в Эфиопии наблюдался экономический рост, однако любое инакомыслие подавлялось властями.
Во время нахождения у власти РДФЭ Эфиопия пережила неоднократные засухи и голод, а также кровопролитную войну 1998-2000 годов с северным соседом Эритреей. При этом права человека соблюдались все хуже, оппозиционные группы жаловались на преследования, процветала коррупция, что в итоге привело к росту недовольства в обществе.
В начале 2018 года после нескольких лет постоянных антиправительственных протестов со стороны различных этнических групп положение РДФЭ стало неустойчивым, и Хайле Мариам Десалейн ушел в отставку. Его преемником в РДФЭ и стал Абий Ахмед, представитель этнической группы оромо, который вскоре был избран премьер-министром.
Абий Ахмед - нетыграйский политик, имевший слабую связь с НФОТ. При этом в стране он добился широкой популярности. Он освободил от должности многих тыграйских офицеров, некоторых обвинил в коррупции и провел ряд политических реформ, которые ограничили влияние НФОТ. В конце 2019 года Абий распустил коалиционное правительство РДФЭ и приступил к созданию новой Партии процветания (ПП). НФОТ к ней присоединиться отказался.
Митинг, организованный местными властями в поддержку эфиопских национальных сил обороны в центре Аддис-Абебы, 7 ноября 2021 года
После того как всеобщие выборы 2020 года были отложены из-за пандемии COVID-19, НФОТ и некоторые другие лидеры оппозиции обвинили Абия в задержке голосования с целью остаться у власти. Несмотря на перенос общенационального голосования, в Тыграе провели региональные выборы в сентябре 2020 года. Месяц спустя федеральное правительство приостановило финансирование тыграйской региональной администрации.
В начале ноября 2020 года силы НФОТ были обвинены в атаках на федеральные военные базы в регионе и их расхищении. В том же месяце Абий, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, начал военную кампанию в регионе Тыграй, названную "правоохранительной операцией", и пообещал быстро одержать победу над боевиками НФОТ.
Но с июня 2021 года эфиопская армия терпит постоянные неудачи и была вынуждена отступить из Тыграя. Сейчас линия фронта подходит ближе к Аддис-Абебе, и премьер-министр призывает жителей города готовиться к возможной обороне. Тыграйские боевики могут одержать победу, но взятие Аддис-Абебы будет непростым. Скорее всего они встретят сопротивление со стороны остальных эфиопов, опасающихся, что к власти вернется партия, правившая в стране почти три десятка лет.
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