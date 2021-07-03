ООН: Гуманитарный кризис в эфиопском Тыграе усугубился

Гуманитарный кризис в охваченном конфликтом эфиопском регионе Тыграй усугубился. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил исполняющий обязанности главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Рамеш Раджасингхам на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, около 400 тысяч человек там испытывают острый голод, еще 1,8 млн жителей находятся под угрозой этого. Раджасингхам добавил, что ситуация в Тыграе резко ухудшилась в последние недели.

"33 тысяч детей страдают от серьезного недоедания", - отметил представитель ООН. "Жизнь многих из этих людей зависит от того, сможем ли мы доставить им еду и лекарства", - предупредил он, добавив, что помощь должна быть незамедлительной.

Заседание Совбеза ООН запросили США, Ирландия и Великобритания

Провести заседание Совбеза ООН попросили США, Ирландия и Великобритания. Ряд африканских государств выступили против встречи, считая конфликт в Тыграе внутренним делом Эфиопии, уточняет агентство AFP. Китай и Россия разделили эту точку зрения.

Конфликт в Тыграе продолжается с ноября 2020 года

Вооруженный конфликт между властями Эфиопии и правящей в Тыграе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральные власти поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка".

По данным ООН, вследствие конфликта десятки тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Всемирная организация неоднократно призывала обеспечить незамедлительный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в 7-миллионный Тыграй.

Позднее, 25 июня, стало известно об убийстве в Тыграе трех сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии. В МИД африканской страны, однако, утверждали, что ранее призывали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.

В понедельник, 28 июня, в регионе формально вступил в силу режим перемирия. Данный шаг должен был позволить земледельцам региона мирно возделывать поля. Однако уже в тот же день агентства Reuters и AFP сообщили о входе повстанцев в административный центр региона - Мэкэле.

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