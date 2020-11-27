 Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.11.2020

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Мир

Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй

Армия Эфиопии установила контроль над ключевыми учреждениями в Мэкэле, заявил премьер. Столица штата Тыграй стала очагом конфликта правящей в регионе левой партии НФОТ и центральных властей.

Мэкэле, столица эфиопского штата Тыграй

Мэкэле, столица эфиопского штата Тыграй

Вооруженные силы Эфиопии в субботу, 28 ноября, установили контроль над Мэкэле, столицей штата Тыграй на севере страны, в котором уже несколько недель не утихает вооруженный конфликт между центральными властями и правящей в регионе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ).

Армия взяла под контроль аэропорт, общественные институты, здание региональной администрации и другие ключевые учреждения. Операцию удалось провести, не подставив под удары мирных жителей 500-тысячного города, отметил эфиопский премьер-министр Абий Ахмед.

В то же время региональные власти утверждают, что военные атаковали центр города с помощью "тяжелого вооружения и артиллерии". Независимая оценка происходящего в регионе практически невозможна, так как в Тыграе не работают телефонная связь и интернет.

Десятки тысяч жителей Тыграя бежали в Судан

Конфликт между властями Эфиопии и правящей в Тыграе партией НФОТ нарастал с момента прихода Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года. Вооруженное противостояние вспыхнуло 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральные власти поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября Ахмед распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановления порядка".

Беженцы из Эфиопии в суданском штате Гедареф

Беженцы из Эфиопии в суданском штате Гедареф

По оценке ООН, с начала ноября более 43 000 человек бежали из Эфиопии в Судан. Этой стране необходимо 125 млн евро, чтобы обеспечить беженцев поддержкой на ближайшие шесть месяцев, отметили в ООН. Организация призвала обеспечить незамедлительный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в 6-миллионный Тыграй, запасы продовольствия в котором подходят к концу.

Премьер Эфиопии - лауреат Нобелевской премии мира

Премьер-министр Эфиопии в 2019 году был удостоен Нобелевской премии мира. Абий Ахмед был награжден за усилия по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Кроме того, Норвежский нобелевский комитет отметил вклад главы правительства в проведение реформ в Эфиопии.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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