 Армия Эфиопии готовит наступление на столицу мятежного штата Тыграй | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.11.2020

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Мир

Армия Эфиопии готовит наступление на столицу мятежного штата Тыграй

Конфликт властей Эфиопии и правящей в штате Тыграй левой партии НФОТ длится почти месяц. Повстанцы не хотят сдаваться. Эфиопский премьер, получивший Нобелевскую премию мира, грозит наступлением на Мэкэле.

Эфиопские военнослужащие и пулемет

Эфиопские военнослужащие

Вооруженные силы Эфиопии в пятницу, 27 ноября, готовятся начать наступление на Мэкэле, столицу штат Тыграй на севере страны, в котором уже несколько недель не утихает вооруженный конфликт между центральными властями и правящей в регионе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ). Армия "сделает все" для защиты мирных жителей и спасения 500-тысячного города от "крупного урона", заявил накануне эфиопский премьер-министр Абий Ахмед.

Глава эфиопского правительства в этот же день провел встречу с посланниками Африканского Союза, темой которой стала ситуация в Тыграе. Ахмед исключил возможность диалога с НФОТ и отметил, что намерен обсуждать положение дел с "представителями, действующими на законных основаниях".

Власти Эфиопии предлагали повстанцам 72 часа, чтобы "мирно сдаться", подчеркнул премьер. Срок истек в ночь на 26 ноября, после чего Ахмед распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановления порядка". По словам премьера, тысячи мятежников уже сложили оружие, а многие молодые люди отказались примкнуть к повстанцам, "осознав их коварные намерения".

Вооруженное противостояние между властями Эфиопии и правящей в Тыграе партией НФОТ вспыхнуло 4 ноября. Конфликт нарастал с момента прихода Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года.

Беженцы из Эфиопии строят тростниковое убежище в суданском штате Гедареф

Беженцы из Эфиопии в суданском штате Гедареф

Десятки тысяч беженцев

По оценке ООН, с начала ноября 43 000 человек бежали из Эфиопии в Судан. Организация призвала обеспечить незамедлительный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в 6-миллионный регион, запасы продовольствия в котором подходят к концу.

Премьер Эфиопии - лауреат Нобелевской премии мира

Премьер-министр Эфиопии является лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год. Абий Ахмед был награжден за усилия по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Кроме того, глава правительства "инициировал важные реформы в Эфиопии, дающие многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее", отметил Норвежский нобелевский комитет.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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