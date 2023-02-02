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Израильский дирижер Лахав Шани
Израильский дирижер Лахав ШаниФото: Günther Pichlkostner/First Look/picturedesk.com/picture alliance
КультураГермания

Кто сменит Гергиева за дирижерским пультом в Мюнхене

Кристина Бурак | Виктор Вайц
21 мин. назад

34-летний израильтянин Лахав Шани сменит звездного дирижера Мюнхенской филармонии Валерия Гергиева, который был отстранен от должности из-за того, что публично не дистанцировался от российского вторжения в Украину.

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Мюнхенский филармонический оркестр (Münchner Philharmoniker) известен далеко за пределами Германии. Его новым главным дирижером станет израильский пианист Лахав Шани. Однако 34-летний музыкант займет эту должность не сразу, а лишь в сентябре 2026 года, так как у дирижер до этого времени - контракт с Роттердамским филармоническим оркестром.

Когда 1 февраля 2023 года действующий обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter) объявил об этом решении, то подчеркнул, что Шани привнесет свежие веяния в оркестр, и не в последнюю очередь потому, что он станет одним из самых молодых дирижеров оркестра за всю его историю. "Лахав Шани идеально подходит для Мюнхенской филармонии. Городской оркестр с его традициями и репутацией помолодел и пробуждает новый интерес к классической музыке", - заявил восхищенный обер-бургомистр Мюнхена.

Валерий Гергиев отправлен в отставку

Мюнхенский филармонический оркестр расстался с дирижером Валерием Гергиевым из-за его политических взглядов: он не хотел дистанцироваться от Владимира Путина после российского вторжения в Украину. 69-летний Гергиев уже много лет поддерживает тесную дружбу с российским президентом. 

Мюнхенский филармонический оркестр в 2020 году в своем концертном зале
Мюнхенский филармонический оркестр в 2020 году в своем концертном зале Фото: Hans Engels

Кандидатуру Лахава Шани на должность главного дирижера филармонии городскому совету Мюнхена предложил сам коллектив оркестра. "Я впервые встретился с оркестром только в прошлом году, и отношения сразу же стали очень крепкими и многообещающими. Я действительно радуюсь предстоящей совместной работе", - сказал Шани после подписания контракта в одном из видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram и в Twitter Мюнхенской филармонии.

Лахав Шани: дирижер, пианист и басист

Музыкальная звезда Лахав Шани выступал с ведущими международными ансамблями, и не только как дирижер, но и как пианист и басист. Шани родился в Тель-Авиве в 1989 году и увлекался классической музыкой с детских лет. Отец брал его с собой на репетиции и выступления Израильского филармонического оркестра. "Мой отец был хоровым дирижером, поэтому музыка всегда была частью моей жизни. Я слушал ее дома", - сказал музыкант в интервью для блога Лондонского симфонического оркестра музыкант.

Шани начал играть на фортепиано в возрасте шести лет. В 18 лет он выступал в качестве солиста с Израильским филармоническим оркестром под управлением его тогдашнего музыкального руководителя Зубина Меты. С тех пор Шани был тесно связан с израильским оркестром, выступая в качестве пианиста и басиста, а с 2013 года ежегодно - в качестве приглашенного дирижера. В 2020 году он перенял у Зубина Меты должность музыкального руководителя.

От инструменталиста до дирижера

Будучи универсальным музыкантом, Шани изначально сосредоточился на своих выступлениях в качестве инструменталиста. "Но позже идея принимать музыкальные решения и руководить оркестром так, как я субъективно считаю правильным, захватывала меня все больше и больше", - признался он в одном из интервью американской радиостанции WRTI. 

Музыкант и дирижер Лахав Шани
Музыкант и дирижер Лахав ШаниФото: Marco Borggreve

Лахав Шани изучал фортепианное музицирование и дирижирование в Берлине. Его наставником был легендарный пианист и дирижер Даниэль Баренбойм. Прорыв Шани произошел в 2013 году, когда он выиграл Конкурс дирижеров имени Густава Малера (Gustav-Mahler) в Бамберге. Всемирно известный конкурс стал началом карьеры многих ведущих дирижеров, таких как венесуэлец Густаво Дудамель, украинка Оксана Лынив и южнокорейская классическая дирижерка Ши-Ён Сон.

В 2018 году Шани был назначен главным дирижером Роттердамского филармонического оркестра. Ему было всего 27 лет, и он был в то время самым молодым дирижером на такой престижной и ответственной должности.

Возраст значения не имеет

В мире классической музыки немало светил, которые все еще активны и успешны в свои 70 или 80 лет, и даже старше. Музыкантов, даже если им за 40, часто все еще называют "молодыми" или даже "начинающими" инструменталистами и дирижерами несмотря на то, что за их плечами десятки лет профессионального опыта.

В свои 34 года Лахав Шани уже дирижировал престижными оркестрами, такими как Венский филармонический оркестр, Берлинский филармонический оркестр, Бостонский симфонический оркестр и оркестр Консертгебау в Амстердаме. Руководство оркестра Мюнхенской филармонии охарактеризовало назначение Шани главным дирижером не иначе, как "смену поколений".

Шани заметил, что потенциал успешного сотрудничества кроится не в возрасте, а во взаимосвязи между музыкантами оркестра и дирижером. "Очень молодой дирижер может прийти в большой оркестр, и это сработает - так же, как и в нашем случае", - так Шани в 2022 году охарактеризовал свои взаимоотношения с Роттердамским филармоническим оркестром в музыкальном онлайн-журнале Bachtrack. "С другой стороны, в большой оркестр может прийти пожилой и очень известный дирижер, и даже если обе стороны возлагают большие надежды, все равно не получается, потому что нет "химии". Например, если у дирижера и оркестра разные подходы, которые мешают нормальному и плодотворному сотрудничеству.

Когда у Лахава Шани в 2026 году истечет срок контракта с Роттердамским филармоническим оркестром, он возьмет в руки дирижерскую палочку в Мюнхене. Срок его нового контракта - пять лет. Затем Лахав Шани намерен продолжить работу в качестве главного дирижера Израильского филармонического оркестра.

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