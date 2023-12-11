КС Польши объявил решение суда ЕС о штрафах незаконным

Конституционный суд (КС) Польши объявил незаконным решение Суда Европейского Союза, обязавшего власти страны платить ежедневный штраф в связи со спорной судебной реформой и несоблюдением экологических норм при добыче бурого угля. Постановление Суда ЕС "противоречит польской Конституции", постановил КС в понедельник, 11 декабря.

Конституционный суд Польши находится под контролем правящей консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), которая, несмотря на поражение на недавних парламентских выборах, остается у власти. 11 декабря польский сейм проголосует по вопросу о доверии правительству во главе с действующим премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Если премьеру будет объявлено недоверие, оппозиция во главе с Дональдом Туском сможет начать формирование нового правительства.

Судебная реформа в Польше

В октябре 2021 года Суд Европейского Союза в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 млн евро. Это было вызвано отказом Варшавы выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы. Штраф был обоснован необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан Союз". В числе прочего речь шла о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда, созданной в Польше в 2018 году по инициативе партии "Право и справедливость". Реформа фактически наделила правительство правом назначать и отправлять в отставку судей.

В июне 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о судебной реформе, в соответствии с которыми дисциплинарная палата Верховного суда была упразднена. Однако вместо нее был создан другой орган - Профессиональная палата ответственности, 11 членов которой назначаются президентом. Критики правящей польской партии сочли реформу поверхностной.

Кроме того, в сентябре 2021 года суд ЕС принял решение, в соответствии с которым Польша должна выплачивать Евросоюзу по 500 тысяч евро за каждый день неисполнения постановления суда о прекращении добычи угля в карьере "Туров", расположенном близ Чехии и немецкой федеральной земли Саксония.

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