  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаУкраина

Крымские экс-чиновники условно осуждены за коррупцию

Сергей Куприков
1 ч. назад

Суд Симферополя признал бывших чиновников аннексированного Крыма виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

https://p.dw.com/p/4SJ8J
Водохранилище вблизи Симферополя, октябрь 2020
Выжженная земля под СимферополемФото: Alexei Pavlishak/TASS/picture alliance

Два бывших члена оккупационной "администрации" аннексированного Крыма приговорены к условным срокам лишения свободы за коррупцию при строительстве водовода для снабжения Симферополя пресной водой. Бывший "вице-премьер Крыма" Евгений Кабанов и "экс-министр строительства" Михаил Храмов признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Центральный районный суд Симферополя в среду, 7 мая, приговорил их соответственно к четырем годам условно со штрафом 200 тысяч рублей, и трем годам условно со штрафом 150 тысяч рублей. Еще один обвиняемый, директор подрядной организации Роман Журавлев, приговорен к реальному сроку в три года.

Экс-чиновникам и подрядчику инкриминировали хищение из бюджета 57,5 млн рублей, выделенных на строительство Ивановского водовода при общей стоимости контракта 164 млн руб. Строительством водовода предполагалось снизить дефицит питьевой воды на полуострове. По планам "властей" Крыма, водозабор должен обеспечить треть потребностей Симферополя в пресной воде. По данным следствия, Кабанов и Храмов завысили стоимость работ при выполнении госконтракта в 2020 году.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, поставлявший на полуостров пресную воду. Это привело к острой нехватке воды для питья и сельского хозяйства. В первые дни российского вторжения в Украину в феврале 2022 года канал был захвачен и открыт для поставок воды в Крым. Однако после прорыва плотины Каховской ГЭС на Днепре он находится под угрозой обмеления.

Смотрите также:

В Украине разрушена Каховская ГЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Контрнаступление ВСУ: цели и возможные сценарии. DW Новости (03.06.2023)

Контрнаступление ВСУ: цели и возможные сценарии. DW Новости (03.06.2023)

Украина готова к контрнаступлению. Об этом в интервью заявил Владимир Зеленский. За последние дни Киев пережил несколько масштабных атак российскими беспилотниками и ракетами. В Украине видят в этом попытки Кремля сорвать планируемое контрнаступление. Одновременно обстрелам подвергаются приграничные регионы России. И особенно - Белгородская область.
3 июня 2023 г.28:21 мин.
external

Как украинцы готовятся штурмовать Донецк и Луганск

Как украинцы готовятся штурмовать Донецк и Луганск

Украина готовится освобождать Донецк и Луганск. Это значит, что городских боев также не избежать и нет права на ошибку. Репортаж DW о том, как ВСУ тренируются штурмовать здания.
Политика2 июня 2023 г.02:48 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Снимок разрушенной плотины Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года

Украина обратилась в МУС в связи с разрушением Каховской ГЭС

Конфликты34 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Экологическая катастрофа на Днепре. СБУ против КГБ. DW Шоу

Экологическая катастрофа на Днепре. СБУ против КГБ. DW Шоу

Политика1 ч. назад61:10 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин с рулонами бумаги и инструментами для черчения подмышками восклицает: "Мы начертим новые границы!".

Зачем Путин возвращает черчение в школу

Зачем Путин возвращает черчение в школу

Политика2 ч. назад
Елена Колбасникова и ее адвокат Маркус Байзихт

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Общество20 ч. назад
Алексей Навальный, апрель 2023 года

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

Политика21 ч. назад
Прорыв плотины Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года

Каховская ГЭС: вода прибывает, людей эвакуируют. Что дальше?

Каховская ГЭС: вода прибывает, людей эвакуируют. Что дальше?

Конфликты22 ч. назад
Добыча нефти в Кувейте

Нефти слишком много. Сокращение добычи уже не помогает ОПЕК+

Нефти слишком много. Сокращение добычи уже не помогает ОПЕК+

Экономика и бизнес23 ч. назад
На главную страницу