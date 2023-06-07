Крымские экс-чиновники условно осуждены за коррупцию

Два бывших члена оккупационной "администрации" аннексированного Крыма приговорены к условным срокам лишения свободы за коррупцию при строительстве водовода для снабжения Симферополя пресной водой. Бывший "вице-премьер Крыма" Евгений Кабанов и "экс-министр строительства" Михаил Храмов признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Центральный районный суд Симферополя в среду, 7 мая, приговорил их соответственно к четырем годам условно со штрафом 200 тысяч рублей, и трем годам условно со штрафом 150 тысяч рублей. Еще один обвиняемый, директор подрядной организации Роман Журавлев, приговорен к реальному сроку в три года.

Экс-чиновникам и подрядчику инкриминировали хищение из бюджета 57,5 млн рублей, выделенных на строительство Ивановского водовода при общей стоимости контракта 164 млн руб. Строительством водовода предполагалось снизить дефицит питьевой воды на полуострове. По планам "властей" Крыма, водозабор должен обеспечить треть потребностей Симферополя в пресной воде. По данным следствия, Кабанов и Храмов завысили стоимость работ при выполнении госконтракта в 2020 году.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, поставлявший на полуостров пресную воду. Это привело к острой нехватке воды для питья и сельского хозяйства. В первые дни российского вторжения в Украину в феврале 2022 года канал был захвачен и открыт для поставок воды в Крым. Однако после прорыва плотины Каховской ГЭС на Днепре он находится под угрозой обмеления.

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