Крым без воды превратится в пустыню? Что говорят ученые

В аннексированном Россией Крыму продолжаются перебои с поставкой воды в городах. В Симферополе, Ялте, Бахчисарае вода уже подается по графику. В Алуште и Евпатории - с нового года будет подаваться только в определенные часы. Представители самопровозглашенной власти аннексированного Крыма на днях сообщили, что из-за падения притока воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, жителям Ялты, в частности, будут подавать воду по 6 часов в сутки.

Люди жалуются на то, что даже после включения по графику, вода иногда имеет желтоватый оттенок и течет со слабым напором, из-за чего многим не удается воспользоваться бойлерами для подогрева. "В Ялте сейчас воду дают только утром и вечером", - подтвердила DW жительница Ялты Татьяна Могуринская. Подобная ситуация и в других городах Крыма.

Глобальное потепление обезвоживает Крым

В течение лета и осени в Крыму пересохло или обмелело немало природных озер, питающихся подземными источниками воды и талой водой с гор. Пользователи соцсетей из Крыма публикуют фото и видео, как обмелели и пересохли Краснокаменское озеро, озеро возле поселка Залесное, Бахчисарайского района. В сентябре этого года стало известно, что пересохло известное озеро Сасык-Сиваш между городами Евпатория и Саки, а раньше исчезло озеро Богайлы в Сакском районе.

Жителей Крыма призывают экономить питьевую воду

"Крым напрямую зависит от природно-климатических условий. Обычно в весенне-летний период в Крыму мало осадков и высокий уровень испарения из-за высокой температуры. Но с 2015 года в этой зоне, как и во всей южной Украине, наблюдается дефицит осадков, который провоцирует серьезную засуху. Это следствие глобальных климатических изменений, потепления", - говорит начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко.

По ее словам, пять лет назад на полуострове выпало лишь 70 процентов годовой нормы осадков. С тех пор гидрометеорологи наблюдают, что водный баланс в этой зоне не восстанавливается, хотя время от времени там идут дожди. "Сейчас в Крыму ситуация несколько стабилизировалась, потому что шли дожди, однако осадки не стали стокоформирующими, а лишь пополнили запас влаги в почве. То есть, вода промочила землю, но этого недостаточно, чтобы наполнить источники, реки, озера и водохранилища, откуда в Крыму можно брать воду", - пояснил DW заместитель директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. Он указывает на то, что надеяться на обильные осадки, снег и талую воду с гор, которые могли бы наполнить водоемы на полуострове, крымчанам не стоит, поскольку метеорологи прогнозируют в этом году такую ​​же теплую и бесснежную зиму, как и в прошлом году.

Днепровская вода недоступна

Эксперты указывают на то, что активная фаза глобального потепления совпала по времени с аннексией Крыма. Тогда Украина прекратила поставку воды на аннексированный полуостров. Как известно, ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде, поставляемой через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Канал наполнял крымские водохранилища, куда также стекала вода из природных источников и осадков.

Жители Старого Крыма решают проблемы дефицита воды по-старинке. Фото из архива

Сейчас для крымчан днепровская вода недоступна.

Из местных природных стоков в Крыму формируется только 15 процентов пресной питьевой воды. И последние шесть лет самопровозглашенная власть аннексированного Крыма практически исчерпала запасы питьевой воды, сформированные естественными стоками. "Северо-Крымский канал не работает, водохранилища не наполняются и уже превратились в деградационные экологические объекты. Из-за глобального потепления не наполняются местные реки и озера, которые формируются стоками", - заключает Михаил Яцюк.

Киев: Вода только после деоккупации

Несмотря на попытки отдельных политиков спекулировать на теме водоснабжения в Крыму, официальная позиция Украины остается непоколебимой - вода в Северо-Крымский канал пойдет на полуостров только после деоккупации. Об этом неоднократно заявляли как в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, так и в представительстве президента в Автономной Республике Крым, который сейчас работает в Киеве. "Согласно международному праву, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несет государство-оккупант, то есть Россия. За эти годы российская оккупационная власть не обеспечила возможность получать воду. Она вкладывала деньги в милитаризацию полуострова, военные базы, переселение людей, но не позаботилась о модернизации водопроводов, опреснительные установки", - сказала DW заместитель постоянного представителя президента в АР Крым Тамила Ташева.

Северо-Крымский канал

По ее словам, питьевой воды для нужд гражданского населения формируется вполне достаточно природными стоками. Дефицит возникает из-за потребностей российских военных баз и промышленных объектов. Ташева подчеркнула, что Украина не собирается обеспечивать водой "военную машину России в Крыму", поэтому вопрос подачи воды через Северо-Крымский канал не стоит на повестке дня до "полной деоккупации Россией" полуострова.

Будет ли в Крыму вода?

Для крымчан проблема водоснабжения - первоочередная. Президенту РФ Владимиру Путину на этой неделе во время ежегодной пресс-конференции пришлось отвечать на вопросы об обеспечении аннексированного полуострова водой. "В прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть большие запасы пресной воды", - рассказал Путин и заверил, что проводятся геологические исследования. "Севастополь, надеюсь, ограничений чувствовать не будет", - заявил российский президент. Как известно, в Севастополе размещена военная база Черноморского флота ВМФ России.

В то же время украинские ученые скептически оценивают заявления о разведке дополнительных природных запасов пресной воды в Крыму. Михаил Яцюк считает, что при текущей ситуации аккумулировать водный ресурс можно было бы уменьшением объемов использования уже имеющегося остатка питьевой воды. Нужны и работы по обновлению сети водоснабжения полуострова, чтобы сократить потери ресурса через старые водопроводы.

Но руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что Москва пойдет другим путем. "Россия не будет вкладывать деньги в то, чтобы крымчане были с водой, а продолжит спекулировать на теме воды и давить на Украину, чтобы Киев пустил воду Северо-Крымским каналом", - прогнозирует она.

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