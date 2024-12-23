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Крупнейший банк Италии прекратит прием платежей в евро из РФ

Роман Сулима
23 декабря 2024 г.

Банк Intesa Sanpaolo с 15 января 2025 года ограничит финансовые операции с российскими клиентами, уведомила российская "дочка" банка - "Интеза". Ограничения не коснутся только внутрибанковских коммерческих операций.

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Пачка 500-евровых купюр, перетянутых мягкой измерительной линейкой
Финансовые обороты в евро РФ с Италией сократятся с середины январяФото: Erwin Wodicka/Pond5 Images/IMAGO

Самый крупный банк Италии Intesa Sanpaolo с 15 января 2025 года прекратит прием платежей в евро от российских банков. Об этом решении уведомила своих клиентов и партнеров российская "дочка" банка - "Интеза", сообщила в понедельник, 23 декабря, газета "Ведомости", уточнив, что эту информацию подтвердили в штаб-квартире Intesa Sanpaolo в Милане. 

Согласно уведомлению, ограничения коснутся платежей в евро, за исключением коммерческих операций между счетами в самом Intesa Sanpaolo, а также расположенными в Италии его дочерними структурами и банками. В итальянском банке просят в связи с предстоящими изменениями заранее оценивать возможные риски отказа в их проведении.

По мнению собеседников "Ведомостей", такие ограничения в первую очередь затронут российских корпоративных клиентов из сфер услуг и промышленного производства, которые пользовались российской "Интезой" для расчетов в евро с зарубежными контрагентами. Эксперты связывают изменения с требованиями Европейского центрального банка соблюдать санкции в отношении РФ, а также репутационными рисками из-за их неполного соблюдения.

Финобороты топ-7 банков Европы с РФ после начала войны выросли вчетверо

Ранее газета Financial Times (FT) включила Intesa Sanpaolo в число семи крупнейших европейских банков по объему активов в России. По данным FT, в 2023 году этот банк внес в российский бюджет около 26 млн евро налогов, а его прибыль в РФ составила около 133 млн евро. Всего же семь крупнейших банков Европы в прошлом году заплатили России в совокупности порядка 800 млн евро налогов - вчетверо больше, чем в 2021 году, сообщала Financial Times.

 

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