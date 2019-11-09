 Красный закат на балтийском острове Узедоме (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.10.2020

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По Германии

Красный закат на балтийском острове Узедоме (фото)

Несколько романтических осенних кадров с балтийского побережья Германии.

Остров Узедом, октябрь 2020 года

Узедом • Про этот морской курорт в земле Мекленбург - Передняя Померания мы уже рассказывали в нашей серии, посвященной популярным немецким островам на Балтике и Северном море, а эти красочные фотографии информационного агентства dpa сделаны на острове Узедоме во время одного из нынешних октябрьских закатов.

В свое время такими красотами здесь могли наслаждаться братья Генрих и Томас Манны (Heinrich Mann, Thomas Mann), Максим Горький, Лев Толстой, Курт Тухольский (Kurt Tucholsky), Теодор Фонтане (Theodor Fontane) и Иоганн Штраус (Johann Strauss).

Остров Узедом, октябрь 2020 года
Остров Узедом, октябрь 2020 года
Остров Узедом, октябрь 2020 года

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    Автор: Максим Нелюбин


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