Красный закат на балтийском острове Узедоме (фото)

Узедом • Про этот морской курорт в земле Мекленбург - Передняя Померания мы уже рассказывали в нашей серии, посвященной популярным немецким островам на Балтике и Северном море, а эти красочные фотографии информационного агентства dpa сделаны на острове Узедоме во время одного из нынешних октябрьских закатов.
В свое время такими красотами здесь могли наслаждаться братья Генрих и Томас Манны (Heinrich Mann, Thomas Mann), Максим Горький, Лев Толстой, Курт Тухольский (Kurt Tucholsky), Теодор Фонтане (Theodor Fontane) и Иоганн Штраус (Johann Strauss).
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Самые любимые немецкие острова
Немецкие острова
В 2019 году редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.
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Самые любимые немецкие острова
Рейтинг популярности - 2019
Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые доступ туристам открыт. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.
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Самые любимые немецкие острова
3.
Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.
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Самые любимые немецкие острова
4.
Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.
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Самые любимые немецкие острова
6.
Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.
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Самые любимые немецкие острова
7.
Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.
Автор: Максим Нелюбин