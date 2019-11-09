Красный закат на балтийском острове Узедоме (фото)

Узедом • Про этот морской курорт в земле Мекленбург - Передняя Померания мы уже рассказывали в нашей серии, посвященной популярным немецким островам на Балтике и Северном море, а эти красочные фотографии информационного агентства dpa сделаны на острове Узедоме во время одного из нынешних октябрьских закатов.

В свое время такими красотами здесь могли наслаждаться братья Генрих и Томас Манны (Heinrich Mann, Thomas Mann), Максим Горький, Лев Толстой, Курт Тухольский (Kurt Tucholsky), Теодор Фонтане (Theodor Fontane) и Иоганн Штраус (Johann Strauss).

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