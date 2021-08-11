 Коронавирус в Японии: дельта-вариант уничтожил сам себя? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 01.12.2021

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Мир

Коронавирус в Японии: дельта-вариант уничтожил сам себя?

Мутации в белке, который сам отвечает за исправление мутаций в дельта-варианте коронавируса, привели его в Японии к самоуничтожению, считают ученые. Поэтому пятая волна ковида быстро сошла в стране на нет.

Больные ковидом в одной из японских клиник

Больные ковидом в одной из японских клиник, сентябрь 2021 года

В то время, как во многих странах мира сейчас цифры заражаемых коронавирусом стремительно растут, в Японии пятая волна пандемии совершенно неожиданно сошла на нет. Еще несколько недель назад число инфицированных дельта-вариантом коронавируса достигло там пика, составив 26 000 случаев в день, а сейчас их всего 200. Кроме того, в данный момент в Японии не умирают от ковида.

Конечно, из-за того, что Япония - островное государство, предпосылки для распространения инфекции здесь весьма специфические. Страна изолирована, доля вакцинированных составляет 75,7 процента от общего числа населения, ношение защитной маски и соблюдение дистанции очень схожи с традициями японского общества и не вызывают никакого протеста.

Дельта-вариант уничтожил сам себя?   

Несмотря на это, дельта-вариант в Японии, как и везде, широко распространился и полностью вытеснил предыдущую мутацию коронавируса. Именно поэтому тот факт, что пятая волна так быстро сошла на нет, очень удивляет. И причиной этого, как убеждена группа японских исследователей, является то, что дельта-вариант уничтожил сам себя.

Чтобы размножаться, вирусы передают свою генетическую информацию хозяйской клетке. При каждой репродукции появляется маленькая ошибка в копировании. Каждая из этих ошибок меняет генетический код вируса, он мутирует, причем это происходит быстро. Каждый месяц в среднем появляться две мутации вируса.

Перекресток в районе Сибуя в Токио

Меры по предотвращению пандемии тесно связаны с традициями японского общества

Согласно исследованию японского профессора Итуро Иноуэ из Национального института генетики Университета Ниигата, в процессе репродукции у дельта-варианта коронавируса появилось слишком много мутаций, которые накопились в неструктурированном белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 "сломался", то исправить уже ничего не мог; ошибки, возникшие при копировании, стали множиться бесконтрольно, и это привело к его самоуничтожению дельта-варианта, сообщает The Japan Times.

В сравнении с европейцами и африканцами азиаты чаще обладают защитным ферментом под названием APOBEC3A, который воздействует на РНК-вирусы, в том числе на вирус SARS CoV-2. Исследователи Национального института генетики Университета Ниигата изучали, как APOBEC3A-протеин влияет на белок nsp14 и может ли он подавить активность коронавируса. 

Японские ученые исходят из того, что дельта-вариант мог бы привести к большому числу мутаций. Но произошло наоборот: "Мы были в буквальном смысле слова шокированы, когда увидели результат, - сказал профессор Итуро Иноуэ The Japan Times. - Вирус, содержащий ошибку, не способен воспроизводить свои копии. Имея в виду тот факт, что число не увеличилось, мы исходим из того, что мутация вируса в какой-то момент привела его к естественному вымиранию".

Почему дельта-вариант так быстро исчез в Японии

Теория японского профессора могла бы объяснить, почему дельта-вариант в Японии так быстро исчез. И, может быть, даже то, почему в 2003 году вспышка вируса SARS-CoV-1 длилась недолго. В экспериментах с протеином nsp14 тогдашнего вируса SARS стало известно, что вирус не мог сам себя воспроизводить, поскольку его мутации накапливались.

Символ ошибки во время процесса репликации вируса

Ошибки во время процесса репликации вируса приводят к его уничтожению

Но играет роль и то, что в Японии - особая ситуация, поскольку в островном государстве фактически присутствовал только дельта-вариант и не было смешения альфа- и дельта-штаммов. Самоизоляция населения, высокая готовность к вакцинации, соблюдение социальной дистанции и ношение масок привели к тому, что число заражений дельта-вариантом коронавируса в стране пошло на спад. Но в других регионах, по мнению исследователей, дельта-вариант SARS-CoV-2 не уничтожит сам себя.

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    Автор: Андрей Гурков


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