Коронавирус в Японии: дельта-вариант уничтожил сам себя?

В то время, как во многих странах мира сейчас цифры заражаемых коронавирусом стремительно растут, в Японии пятая волна пандемии совершенно неожиданно сошла на нет. Еще несколько недель назад число инфицированных дельта-вариантом коронавируса достигло там пика, составив 26 000 случаев в день, а сейчас их всего 200. Кроме того, в данный момент в Японии не умирают от ковида.

Конечно, из-за того, что Япония - островное государство, предпосылки для распространения инфекции здесь весьма специфические. Страна изолирована, доля вакцинированных составляет 75,7 процента от общего числа населения, ношение защитной маски и соблюдение дистанции очень схожи с традициями японского общества и не вызывают никакого протеста.

Дельта-вариант уничтожил сам себя?

Несмотря на это, дельта-вариант в Японии, как и везде, широко распространился и полностью вытеснил предыдущую мутацию коронавируса. Именно поэтому тот факт, что пятая волна так быстро сошла на нет, очень удивляет. И причиной этого, как убеждена группа японских исследователей, является то, что дельта-вариант уничтожил сам себя.

Чтобы размножаться, вирусы передают свою генетическую информацию хозяйской клетке. При каждой репродукции появляется маленькая ошибка в копировании. Каждая из этих ошибок меняет генетический код вируса, он мутирует, причем это происходит быстро. Каждый месяц в среднем появляться две мутации вируса.

Меры по предотвращению пандемии тесно связаны с традициями японского общества

Согласно исследованию японского профессора Итуро Иноуэ из Национального института генетики Университета Ниигата, в процессе репродукции у дельта-варианта коронавируса появилось слишком много мутаций, которые накопились в неструктурированном белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 "сломался", то исправить уже ничего не мог; ошибки, возникшие при копировании, стали множиться бесконтрольно, и это привело к его самоуничтожению дельта-варианта, сообщает The Japan Times.

В сравнении с европейцами и африканцами азиаты чаще обладают защитным ферментом под названием APOBEC3A, который воздействует на РНК-вирусы, в том числе на вирус SARS CoV-2. Исследователи Национального института генетики Университета Ниигата изучали, как APOBEC3A-протеин влияет на белок nsp14 и может ли он подавить активность коронавируса.

Японские ученые исходят из того, что дельта-вариант мог бы привести к большому числу мутаций. Но произошло наоборот: "Мы были в буквальном смысле слова шокированы, когда увидели результат, - сказал профессор Итуро Иноуэ The Japan Times. - Вирус, содержащий ошибку, не способен воспроизводить свои копии. Имея в виду тот факт, что число не увеличилось, мы исходим из того, что мутация вируса в какой-то момент привела его к естественному вымиранию".

Почему дельта-вариант так быстро исчез в Японии

Теория японского профессора могла бы объяснить, почему дельта-вариант в Японии так быстро исчез. И, может быть, даже то, почему в 2003 году вспышка вируса SARS-CoV-1 длилась недолго. В экспериментах с протеином nsp14 тогдашнего вируса SARS стало известно, что вирус не мог сам себя воспроизводить, поскольку его мутации накапливались.

Ошибки во время процесса репликации вируса приводят к его уничтожению

Но играет роль и то, что в Японии - особая ситуация, поскольку в островном государстве фактически присутствовал только дельта-вариант и не было смешения альфа- и дельта-штаммов. Самоизоляция населения, высокая готовность к вакцинации, соблюдение социальной дистанции и ношение масок привели к тому, что число заражений дельта-вариантом коронавируса в стране пошло на спад. Но в других регионах, по мнению исследователей, дельта-вариант SARS-CoV-2 не уничтожит сам себя.

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