 ″Коричневое″ прошлое озера Феникс в немецком Дортмунде | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.08.2020

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Культура и стиль жизни

"Коричневое" прошлое озера Феникс в немецком Дортмунде

Там, где нацисты использовали принудительный труд, сегодня расположен водоем, у которого жители Дортмунда любят проводить досуг. Теперь это еще и место памяти о бывших подневольных работниках.

Монумент подневольным работникам в Дортмунде

Дортмунд - промышленный город в Рурской области на западе Германии. В годы Второй мировой войны на здешних предприятиях трудилось до 80 тысяч подневольных работников. Четверть из них - на металлургическом заводе Hörder Hüttenverein в районе Дортмунда Хёрде - там, где сегодня сверкает голубой гладью озеро Феникс. На его берегах вырос новый жилой квартал - c коттеджами, пентхаусом и офисами. В хорошую погоду этот искусственный водоем, созданный в 2010 году, - излюбленное место отдыха горожан, где можно покататься на паруснике и посидеть в ресторане. Но с недавних пор на озере возвышается монумент, наводящий на грустные мысли.

Место отдыха и памяти

С виду он напоминает стопку стальных поддонов, между которыми зажаты подсвеченные стальные ящички с информационными табличками и фотографиями. "Между светом и тенью" - так называется 4,5-метровая скульптура, созданная архитектором Пией Эмде (Pia Emde)."Каждый, кто жил в Дортмунде в 1940-е годы, знал о том, в каких условиях жили и трудились те, кого сюда пригнали на принудительные работы. В нашем городе больше никто и никогда не должен испытывать такие страдания", - заявил на открытии памятника обер-бургомистр Дортмунда Ульрих Зирау (Ullrich Sierau).

Озеро Феникс в Дортмунде

Озеро Феникс в Дортмунде

В 2001 году сталелитейный завод, входивший к этому времени в промышленный концерн Thyssen-Krupp, был закрыт и частично продан в Китай. 13 лет спустя городской совет Дортмунда решил возвести на его месте памятник, посвященный жертвам принудительного труда в период национал-социализма. Для Ульриха Зандера (Ulrich Sander) из Объединения жертв преследований нацистского режима (VVN-BdA) новая скульптура - "заметный памятный знак", но он сожалеет, что для монумента не использовали более аутентичное место памяти: остатки одного из производственных цехов и будку сторожа.

Места трагедий в Дортмунде

Известно, что в подвале под термическим цехом завода тайная полиция гестапо содержала лагерь - по просьбе руководства предприятия. По данным городского архива, там в жуткой тесноте сначала размещали остарбайтеров - подневольных работников, пригнанных  из Восточной Европы, в основном женщин из России и Польши, а затем и политических заключенных со всей Рурской области и евреев. Ближе к концу войны многие из них были согнаны в ботанический сад Дортмунда и убиты.

На открытии памятника жертвам принудительного труда при национал-социализме в Дортмунде

На открытии памятника на озере Феникс

О тех страшных событиях напоминает еще один монумент, установленный в 1960-х годах в лесопарке Биттермарк на юге Дортмунда. Вольфганг Асхоф (Wolfgang Asshoff) активно участвовал в его возведении. Выйдя на пенсию, бывший учитель продолжает заниматься просветительской работой, связанной с историей города.

Ему известно о нацистских преступлениях в Биттермарке, ботаническом саду и районе Хёрде. Более 3000 подневольных рабочих, пленных и участников движения Сопротивления из разных стран жестоким образом были здесь лишены жизни. Асхоф приветствует установление нового мемориала на озере, но считает, что необходимо предпринимать меры и против использования "современной формы принудительного труда". "Хотя сегодня используют другие методы и обозначения, людей эксплуатируют как дешевую рабсилу", - подчеркивает он в интервью DW.

Монумент в лесопарке Биттермарк

Монумент в лесопарке Биттермарк

Идея монумента на озере исходила от Объединения жертв преследований нацистского режима. В ее реализации помогли городской архив и факультет архитектуры Дортмундской высшей школы. Студенты разработали эскизы, жюри убедил больше всего проект Пии Эмде "Между светом и тенью". Долгое время  между этими двумя полюсами находился и вопрос о выплате компенсаций бывшим подневольным работникам. Они являлись "забытыми жертвами" национал-социализма, то есть группами пострадавших, не учтенными немецким компенсационным правом. Лишь в 2000 году после продолжительных международных переговоров в Германии был создан специальный фонд, половину средств в который перевели немецкие предприятия. Годом спустя начались выплаты.

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