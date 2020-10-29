Конституционный суд Украины забросали презервативами. Чем это вызвано?

"Отправим судей-предателей КСУ в Ростов!" - на этот призыв антикоррупционных организаций и ряда политических партий помочь судьям пойти по стопам беглого экс-президента Украины Виктора Януковича откликнулось около тысячи человек, которые утром в пятницу, 30 октября, пришли к зданию Конституционного Суда Украины (КСУ). Демонстранты требовали отставки судей и "перезагрузки КСУ", а также открытого конкурса на их должности. Пикетчики держали плакаты: "КСУ в отставку!", "Декларации и подотчетность!", "Нет коррупции и произволу!", "Майдан крадется!" и другие.

Призывы к отставке судей

Акция стала ответом на решение КСУ, отменившее уголовную ответственность за декларирование чиновниками недостоверной информации. Также КСУ признал не соответствующими Конституции Украины некоторые пункты и статьи закона "О предотвращении коррупции", которые касаются полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Решение было опубликовано 28 октября. После этого НАПК заявило о закрытии реестра электронных деклараций во исполнение решения КСУ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что вынуждено прекратить 110 уголовных производств в отношении должностных лиц.

Акция протеста у здания Конституционного суда

В своем выступлении на импровизированном митинге перед зданием КСУ один из лидеров парламентской фракции партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что подал представление о возбуждении уголовного производства против судей КСУ по признакам государственной измены и покушения на узурпацию власти. "Это сценарий, написанный Россией и Коломойским, срежиссированный из офиса президента Украины", - заявил депутат.

Эскалация протеста

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил на митинге о крайней необходимости срочного "роспуска этого КСУ", пока он не вынес еще целый ряд скандальных решений по откату достижений Евромайдана. "Но пусть это лучше сделает парламент неидеально конституционным способом, чем это сделает улица критически незаконным способом", - предостерег Шабунин призывающих взять здание КСУ штурмом.

Участники пикета вышли на проезжую часть улицы Жилянской. Полиции пришлось остановить движение транспорта на этом участке. Немало водителей, вынужденных объезжать перекрытую улицу сигналили, выражая таким образом солидарность с протестующими. Активисты скандировали лозунги: "Чемодан, вокзал, Ростов" и "Позор!", зажгли файеры и подорвали дымовые шашки. Здание КСУ затянуло дымом.

Глава КСУ Александр Тупицкий

Впоследствии пикетчики забросали двор суда презервативами. Как отметили организаторы акции, это было символом "настоящей сущности судей КСУ". Возмущенные пикетчики выкрикивали антипрезидентские лозунги и требовали немедленного реагирования на "произвол КСУ".

Все закончилось мирно

Организаторы акции требовали выхода к ним главы КСУ Александра Тупицкого. Но вместо него к пикетчикам вышел служащий, который представился начальником охраны суда. Это привело к новому взрыву возмущения пикетчиков и новым файерам и дымовым шашкам.

Многочисленные полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины заблокировали ограду КСУ, но не прибегли к каким-либо физическим действиям против пикетчиков. Ярослав Юрчишин призвал присутствующих быть активными и использовать свое конституционное право на протест. "Мы не будем молчать! Мы будем протестовать всеми законными способами!", - заявил депутат. Акция продолжалась более трех часов, но еще до ее окончательного завершения люди стали постепенно расходиться, а полиция открыла движение транспорта.

29 октября свою тревогу по поводу решения КСУ выразили послы стран "Большой семерки" в Украине. "Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после революции достоинства", - говорилось в заявлении. В тот же день кабинет министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

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