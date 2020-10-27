Глава Конституционного суда Украины вызван на допрос

Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 29 октября. "Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", - отмечается в пресс-релизе. Как сказано в документе, изучается влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение неправосудных решений для незаконного отчуждения имущественных активов. Допрос Тупицкого назначен на 2 ноября.

КСУ признал неконституционными положения антикоррупционных законов

Ранее КСУ постановил, что некоторые нормы украинского антикоррупционного законодательства противоречат конституции страны. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и уже не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.

Александр Тупицкий стал членом Конституционного суда Украины в 2013 году. А в сентябре 2019 года его избрали председателем КСУ.

Смотрите также:

Житомир: как живет украинская провинция Стены универмага как место для рекламы Житомирский универмаг в этом году празднует 55-летие. Здание давно не реконструировали: капители крошатся, а кое-где торчит проволока. На колоннах виднеются старые держатели для флагов. В советское время на фасаде вывешивали портреты лидеров компартии, а сейчас его активно используют как рекламную площадь.

Житомир: как живет украинская провинция Патриотические граффити На волне усилившихся в стране патриотических настроений житомирские стены заговорили. В центре города легко встретить граффити с изображением украинских флагов, запорожских казаков и девушек в вышиванках. Разноцветные рисунки никто не пытается закрашивать.

Житомир: как живет украинская провинция Письма с фронта На улице Михайловской - главной пешеходной в областном центре - по общественной инициативе создали патриотическое панно "Письма с фронта". На асфальте с помощью цветных красок дети нарисовали цветы, а среди них - цитаты из писем местных бойцов украинской армии, которые они присылали из зоны конфликта на востоке Украины.

Житомир: как живет украинская провинция Пешеходный центр Небольшая пешеходная улица - место встречи для житомирцев. Здесь расположены уютные кафе, магазины и скамейки для отдыха. Все очень скромно, но сделано с любовью.

Житомир: как живет украинская провинция Простота и открытость В Житомире живут простые и открытые люди. Они с уважением относятся к своему городу, признавая отсутствие больших перспектив в карьере. Согласно последней переписи населения в Житомире проживает 268 тысяч человек.

Житомир: как живет украинская провинция Транспортный узел Житомир - крупный транспортный узел на карте Украины. Областной центр расположен в 140 км северо-западнее Киева, и через него проходят трассы международного значения. В то же время по городу продолжают разъезжать трамваи и троллейбусы советских времен.

Житомир: как живет украинская провинция Праволавные, католики, протестанты и иудеи В Житомире и области большинство верующих - православные христиане. В городе множество древних православных соборов и церквей. Вместе с тем в области есть прихожане Римской католическая церкви, а также те, кто относит себя к евангельским христианам-баптистам, адвентистам седьмого дня и иудеям. В области строится более 100 храмов.

Житомир: как живет украинская провинция Культурная жизнь и знаменитые земляки В Житомире родились многие известные деятели науки и культуры. Гордость города - академик Сергей Королев, основоположник пилотируемой космонавтики. Культурная жизнь Житомира скромна, на гастролями сюда чаще всего наведываются артисты украинского масштаба.

Житомир: как живет украинская провинция Гудбай, Ленин! На Соборной площади в центре города памятник вождю мирового пролетариата стоял с 1971 года. Но в ночь на 21 февраля 2014 года, в разгар кровавых столкновений на киевском Майдане, его снесли под возгласы "Ленин упал, народ восстал!" На сегодняшний день на постаменте размещены портреты бойцов-житомирян, которые погибли в зоне силовой операции на востоке страны.

Житомир: как живет украинская провинция Обком партии стал Домом правосудия На центральной площади областного центра расположен Дом правосудия. При СССР в этом здании находился обком Коммунистической партии Украины. Сейчас в нем помимо суда разместились нотариальная контора и ЗАГС. Местные жители считают здание одной из достопримечательностей города. На многих свадебных фото можно увидеть именно его колонны.

Житомир: как живет украинская провинция Памятник советским воинам-освободителям Житомир с 1793 года входил в состав Российской империи. Во время Второй мировой войны город был захвачен немецкими войсками в июле 1941 года. Монумент танку Т-34 стоит на постаменте из житомирского гранита. Надпись гласит: "Советским воинам от житомирцев. Сооружено в честь 20-летия Победы над немецким фашизмом. 1965 год".

Житомир: как живет украинская провинция Сервис по-советски На площади Победы возвышается гостиница "Житомир" - типичное сооружение советских времен. Здание и внутри, и снаружи будто было законсервировано во времени.

Житомир: как живет украинская провинция Детство на фоне домов сталинской постройки Во двориках, расположенных в центре города, часто можно встретить разноцветные детские площадки в окружении домов сталинской постройки, которые давно никто не ремонтировал.

Житомир: как живет украинская провинция Непарадный Житомир Свернув с центральной улицы, легко можно попасть в гораздо менее привлекательную часть города. Осыпающиеся стены, припаркованные возле подъезда старые автомобили, развешенное белье и мусорные баки - все на десятке квадратных метров.

Житомир: как живет украинская провинция Спальные районы В спальных районах города все точно также, как и в других больших и малых городах Украины. Несмотря на скромный уровень доходов населения, в Житомире и области развивается пищевая и легкая промышленности, а также машиностроение и металлообработка. Здесь расположены крупнейшие фармацевтическая и кондитерская фабрики, а также маслозавод, выпускающий знаменитое житомирское мороженое. Автор: Анастасия Магазова

