 Глава Конституционного суда Украины вызван на допрос | Новости из Германии об Украине | DW | 30.10.2020

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Украина

Глава Конституционного суда Украины вызван на допрос

Александра Тупицкого подозревают в "участии в преступной организации", сообщили следователи. Вызов последовал вскоре после того, как КСУ признал неконституционными ряд антикоррупционных законов.

Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий

Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 29 октября. "Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", - отмечается в пресс-релизе. Как сказано в документе, изучается влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение неправосудных решений для незаконного отчуждения имущественных активов. Допрос Тупицкого назначен на 2 ноября.

КСУ признал неконституционными положения антикоррупционных законов

Ранее КСУ постановил, что некоторые нормы украинского антикоррупционного законодательства противоречат конституции страны. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и уже не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.

Александр Тупицкий стал членом Конституционного суда Украины в 2013 году. А в сентябре 2019 года его избрали председателем КСУ.

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    В спальных районах города все точно также, как и в других больших и малых городах Украины. Несмотря на скромный уровень доходов населения, в Житомире и области развивается пищевая и легкая промышленности, а также машиностроение и металлообработка. Здесь расположены крупнейшие фармацевтическая и кондитерская фабрики, а также маслозавод, выпускающий знаменитое житомирское мороженое.

    Автор: Анастасия Магазова


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