 Конституционный суд ФРГ осудил высказывания Меркель о правых популистах | Новости из Германии о Германии | DW | 15.06.2022

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Германия

Конституционный суд ФРГ осудил высказывания Меркель о правых популистах

Федеральный конституционный суд Германии удовлетворил жалобу АдГ, касающуюся заявления Меркель после избрания премьер-министра Тюрингии в 2020 году, в том числе голосами правых популистов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в ЮАР (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в ЮАР 6 февраля 2020 года

Федеральный конституционный суд Германии удовлетворил иск правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), касающийся ее высказываний после выборов в Тюрингии в 2020 году. Назвав "непростительным" избрание политика от Свободной демократической партии (СвДП) Томаса Кеммериха (Thomas Kemmerich) премьер-министром земли голосами ее партии и АдГ, Меркель нарушила свой долг соблюдать нейтралитет, а также право АдГ на равные шансы, заявил суд в Карлсруэ в среду, 15 июня.

Оглашая решение конституционного суда, его вице-председатель Дорис Кёниг (Doris König) отметила, что Меркель комментировала выборы премьер-министра Тюрингии, выполняя служебные обязанности в качестве федерального канцлера. Ни ссылка на предварительный характер заявления, ни его содержание не указывали ясно на то, что Меркель выступала с ним не в качестве канцлера, а исключительно как политик Христианско-демократического союза (ХДС), заявил суд. Поскольку ее комментарий содержал негативные оценки АдГ в "односторонне пристрастной манере", он является посягательством на право партий на равные возможности, указал конституционный суд.

В свою очередь, Меркель заявила, что принимает решение высшей судебной инстанции ФРГ. "Федеральный канцлер Германии в отставке Ангела Меркель, разумеется, уважает решение Федерального конституционного суда", - указала ее представитель в ответ на запрос dpa.

Политический скандал в Тюрингии

В начале 2020 года в Тюрингии разгорелся политический кризис. В феврале, спустя три с половиной месяца после выборов в ландтаг, кандидат от СвДП Томас Кеммерих неожиданно для многих был избран на пост премьер-министра при поддержке депутатов из АдГ, ХДС и СвДП. В третьем туре правые популисты отказались от поддержки своего кандидата и проголосовали за либерала. Это был первый случай, когда "Альтернатива для Германии" помогла избрать главу правительства одной из федеральных земель.

Избрание Кеммериха, в том числе голосами правых популистов, вызвало резкую критику среди немецких политиков и в СМИ. Находившаяся с визитом в ЮАР Меркель в начале совместной пресс-конференции с президентом этой страны 6 февраля заявила, что хотела бы сделать "предварительное замечание" по внутриполитическим вопросам и прокомментировала выборы в Эрфурте. Она указала, что избрание премьер-министра произошло "вразрез с ценностями и убеждениями ХДС" и, назвав данное событие "плохим днем для демократии", призвала к перевыборам. По меньшей мере христианские демократы не должны входить в правительство Кеммериха, заявила Меркель.

Спустя три дня после жесткой критики и общественных протестов Кеммерих добровольно ушел в отставку, пообещав вернуть в земельный бюджет все средства, полученные им на этой должности. Спустя почти месяц после скандала на пост главы тюрингского правительства был вновь избран член Левой партии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) и сформирована новая коалиция в составе "левых", "зеленых" и социал-демократов, которая стала первым правительством меньшинства в федеральной земле Тюрингия.

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    Автор: Марина Барановская


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