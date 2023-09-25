Консерваторы сохранили большинство в Сенате Франции

После частичных выборов в Сенате продолжают доминировать "Республиканцы". От "Национального объединения" Ле Пен прошли три кандидата, партия президента Макрона не смогла улучшить позиции.

Консервативная партия "Республиканцы" сохранила свое доминирование в Сенате (верхней палате парламента) Франции в результате частичных выборов около половины его членов, состоявшихся в воскресенье, 24 сентября. Второй силой остались социалисты, от которых сейчас в Сенате заседают 64 представителя.

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Возрождение", которая в составе коалиции имеет большинство в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), на выборах в верхнюю палату не смогла улучшить свои позиции. Показательным примером стал провал единственного кандидата из числа членов правительства, госсекретаря по делам гражданства Сони Баке, которая проиграла выборы в Сенат от Новой Каледонии - заморской территории Франции.

Правопопулистская партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую следственная комиссия парламента Франции недавно назвала рупором Кремля, смогла вернуться в Сенат, получив три мандата.

Переизбрана половина Сената

170 из 348 сенаторов переизбирались примерно в 40 департаментах Франции. Остальные 178 членов Сената будут переизбраны в 2026 году. В отличие от выборов в Национальное собрание, сенаторов Франции выбирают мэры городов, региональные и муниципальные советы. Исторически в них сильны консерваторы и социалисты. Макрону не удалось сделать партию "Возрождение", основанную только в 2017 году, реальной политической силой на региональном уровне.

По сравнению с нижней палатой, Сенат играет лишь второстепенную роль в вопросах законодательства. Депутаты Национального собрания могут преодолеть вотум Сената.

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